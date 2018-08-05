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Ekranlara ilk çıktığı dönemlerde estetiksiz haliyle de bir çok projede yer alan başarılı oyuncu Tuvana Türkay "Estetiksiz olsa Tuvana Türkay diye biri olmayacaktı" sözlerine cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.