        Haberler Gündem İstanbul Tuzla'da tersanede bakım yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü | Son dakika haberleri

        Tuzla'da tersanede bakım yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü

        Tuzla'da tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 19:16 Güncelleme:
        Tersanedeki yangın söndürüldü
        Tuzla'da Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanede bakım çalışmaları sürdürülen kuru yük gemisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın, geminin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

        Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Söndürme çalışmalarının ardından gemide soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

