Tuzla'da tersanede bakım yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanede bakım çalışmaları sürdürülen kuru yük gemisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın, geminin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Söndürme çalışmalarının ardından gemide soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.