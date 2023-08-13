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        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol 1. Lig Tuzlaspor: 0 - Çorum FK: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Tuzlaspor: 0 - Çorum FK: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 19:15
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        Çorum FK 3 puanı 3 golle aldı!
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        Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Muhammet Ali Doğan, Barış Çiçeksoyu

        Tuzlaspor: Angeler, Sadık Baş, Gökhan Akkan, Awuku, Mehmet Coşkun, Bünyamin Yürür, Mehmet Taş (Dk. 64 Imbula), Guede, Mata, Muhammed Demirci (Dk. 46 Ahmet Yazar), Adeniyi (Dk. 65 Mahamadou Ba)

        Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Serkan Yavuz, Zargo Toure, Adem Doğan, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 77 Murat Yıldırım), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Atakan Cangöz), Geraldo (Dk. 77 Suat Kaya), Ozan Sol (Dk. 67 Ahmet İlhan Özek), Verheydt (Dk. 83 Sinan Kurumuş)

        Goller: Dk. 6 (Penaltıdan) ve 50 (Penaltıdan) Verheydt, Dk. 11 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 49 Awuku (Tuzlaspor), Dk. 54 Ferhat Yazgan, Dk. 69 Serkan Yavuz (Ahlatcı Çorum FK)​​​​​​

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