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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz TV'de de yapay zeka dönemi - Samsung AI TV ile görüntü iyileştirme - Teknoloji Haberleri

        TV'de de yapay zeka dönemi

        Samsung'un en yeni Neo QLED 8K, 4K, OLED TV modelleri; gelişmiş işlemcisi, kişiselleştirilmiş ekosistem bağlantı özellikleri, ses ve görüntü kalitesi vadeden AI özellikleriyle dikkat çekiyor. 2024 TV serisi aynı zamanda 4K yayını yüzde 90 gibi bir oranda 8K'ya eşleyebilen yapay zeka (AI) özellikleri ile de öne çıkıyor

        Giriş: 06.06.2024 - 13:57 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:57
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        Yapay zeka ile görüntü iyileştirme
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        Günümüzün en büyük teknolojik gelişmesi ve hemen her yerde karşımıza çıkan yapay zeka, şimdi televizyonda yeniliklerle tüketicinin deneyimini iyileştirme amacıyla geliyor.

        Önde gelen teknoloji firmalarından Samsung Electronics, geçtiğimiz günlerde güçlü ve yapay zeka odaklı çözümlerin yanında evde eğlence deneyimini üst seviyelere taşıyan 2024 model AI TV'lerini tanıttı. 2024 TV Serisinin, sunduğu görsel ve işitsel ekran deneyiminin yanında, yapay zeka tabanlı otomatik görüntü ve ses iyileştirme özellikleri ve SmartThings’in gelişmiş bağlantı özellikleriyle kullanıcıların evde yaşam deneyimine katkıda bulunduğunu açıklandı.

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        8K'YA DÖNÜŞTÜRÜLEN GÖRÜNTÜLER

        2024 AI TV Serisinde öne çıkan, gelişmiş NQ8 3. Nesil AI İşlemci ile donatılan Neo QLED 8K, AI TV teknolojilerinde önemli bir sıçramayı temsil ediyor ve AI destekli ses ve görüntü iyileştirme özellikleriyle farklı bir deneyim ortaya çıkartıyor. AI 8K Yükseltme Pro özelliğiyle, kullanıcılar içerikleri 8K kalitesine dönüştürülmüş haliyle, geleneksel 4K TV'lere kıyasla daha detaylı görüntülerle izleyebiliyor.

        Bunun yanı sıra, AI Hareket Geliştirici Pro özelliğinin, hızlı aksiyon sahnelerini akıcı ve net hale getirerek maç yayınlarını da daha gerçekçi hale getirdiği belirtiliyor. Aktif Ses Yükseltici Pro özelliği, diyalogları arka plan gürültüsünden ayıklayarak kelimeleri net duyulmasını sağlıyor. Nesne Takipli Ses Pro ise sesi ekrandaki aksiyonla senkronize ederek ses deneyimini zenginleştiriyor, dinamik ve ilgi çekici bir izleme deneyimi yaratıyor.

        Bir başka ses teknolojisi olan Uyarlanabilir Ses Pro, gerçekten zengin ve gerçekçi sesler sunmak için sesleri içeriğe ve odanın akustiğine göre akıllıca ayarlayarak ses deneyimini iyileştiriyor. Neo QLED 8K serisi, QN900D ve QN800D olmak üzere iki modelde, 65, 75 ve 85 inç boyutlarında satışa sunuluyor. Serideki TV’ler, premium büyük ekran kategorisinde yeni standartlar belirleyen bir görüntüleme deneyimi vadediyor. Tüm bu AI özellikleri, büyük ekran TV deneyiminde ve sürükleyicilikte adeta yeni standartları belirliyor.

        AKILLI EV EKOSİSTEMİ

        Samsung'un yapay zeka özellikli ekranları, 2024 yılında gelişmiş bağlanabilirlik yetenekleri, akıllı özellikler, uygulamalar ve platformlarla öne çıkıyor. Güçlü Tizen OS işletim sistemiyle sunulan bu yenilikler, bağlantılı, kişiselleştirilebilen ve güven veren bir ekosistem oluşturuyor. Yeniliklerle cihazlar, kullanıcıların dijital dünyalarına entegre oluyor ve ekranları tüm ihtiyaçlara yanıt veren bir merkeze dönüştürüyor.

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        Güney Koreli üreticinin en yeni TV'leri, kurulumdan hemen sonra akıllı bir ekosisteme bağlanacak şekilde geliştirilmiş. Kullanıcılar TV'lerini açtıkları anda, ürünler kullanıcıların akıllı telefonuna kolayca gelen bir bildirim aracılığıyla ortamdaki ağları ve cihazları algılayıp bağlantı kuruyor. Bu zahmetsiz kurulum, HCA ve Matter ile sağlanan uyumluluk sayesinde, evdeki tüm Samsung cihazlarının yanı sıra bazı üçüncü taraf ürünleri ve IoT cihazlarını da kapsıyor. Böylece ekstra bağlantı merkezi ihtiyacı ortadan kalkıyor ve aydınlatmadan güvenlik sensörlerine kadar birçok cihaz doğrudan tek ekrandan yönetilebiliyor.

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