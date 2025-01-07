TV'de ilk kez! Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Lohusa filmi 7 Ocak Salı saat 20.00'de TV'de ilk kez Show TV'de izleyici ile buluşuyor. Film, genç bir anne - babanın, doğumdan sonra yaşadıkları macera dolu 40 gününü konu almaktadır. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu Lohusa filmi, 2024 yılında vizyona girdi. Peki, "Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Lohusa filmi konusu ve oyuncuları...
Başrollerini Gupse Özay ve Onur Gürçay'ın paylaştığı Lohusa filmi, bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Lohusa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Lohusa filmi ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Lohusa filmine ilişkin tüm merak edilenler...
LOHUSA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmde lohusa depresyonuna girmeyeceğine emin olan Burcu'nun doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içinde bulmasına neden oluyor.
LOHUSA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Başarılı oyuncu Gupse Özay'a Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor.