Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon TV Yayın akışı 11 Aralık! Show, KanalD, Star, ATV yayın akışı
ABONE OL

TV Yayın akışı 11 Aralık 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı

TV yayın akışı 11 Aralık 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Camdaki Kız, Benim Hayatım, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 11 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

TV Yayın akışı 11 Aralık! Show, KanalD, Star, ATV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Pompeii
01:45 Pompeii
03:30 Aziz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Türk Sineması"Kuklalı Köşk"
10:55 Tozkoparan İskender
12:40 Masumlar Apartmanı
15:45 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Masumlar Apartmanı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 San Andreas: Mega Deprem

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Annemizi Saklarken
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Kaderimin Oyunu
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Annemizi Saklarken
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
00:15 Annemizi Saklarken
03:00 Kaderimin Oyunu

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:40 Maide'nin Altın Günü - Yerli Sinema
12:30 Kardeşlerim
16:00 Destan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Destan
04:20 Maraşlı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 Elkızı
16.00 Kanunsuz Topraklar
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.30 Elkızı
00.15 Kanunsuz Topraklar
02.30 Yasak Elma

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 Bir Yemek Olsan / Yeni
10:30 MasterChef Türkiye
16:00 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Kırmızı Oda
03:30 8x8

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Aziz', cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor
TELEVİZYON Zirvenin sahibi değişmiyor!
Reyting sonuçları 8 Aralık: Reyting sonuçları açıklandı mı?
TELEVİZYON Reyting sonuçları belli oldu mu?
Aziz'in 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Show TV Aziz izle
TELEVİZYON Aziz'in 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Üç Kuruş 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Show TV'den Üç Kuruş izle
TELEVİZYON Üç Kuruş 7. bölüm fragmanı yayınlandı
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncuları isimleri
TELEVİZYON Aziz dizisi oyuncuları ve karakterleri
Kaderimin oyunu oyuncuları kim, isimleri ve karakterleri ne?
TELEVİZYON Kaderimin oyunu oyuncuları kim?
Kıbrıs Zafere Doğru hangi gün yayınlanıyor, oyuncuları kim?
TELEVİZYON Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kim?
Arka Sokaklar oyuncuları kim? Arka sokaklar ne zaman başladı?
TELEVİZYON Arka Sokaklar oyuncuları ve konusu
Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları ve konusu
TELEVİZYON Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları ve konusu
Kırmızı Oda oyuncuları Pembe, Keklik: Kırmızı Oda oyuncu kadrosu
TELEVİZYON Kırmızı Oda oyuncuları kimler?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.