TV yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İşe Yaramazlar
01:30 İşe Yaramazlar
ATV Yayın Akışı
19:00 ATV Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:30 Fahir Atakoğlu 15 Temmuz Destanı
00:20 Gençliğim Eyvah
TRT 1 Yayın Akışı
19:00 Ana Haber
20:00 Türk Sineması "Dağ 2"
22:30 15 Temmuz Destanı "Fahir Atakoğlu"
00:40 Şampiyon
Star TV Yayın Akışı
18:30 Star Haber
20:00 Zehir Hafiye
21:45 Zehir Hafiye
23:30 Çember
Kanal D Yayın Akışı
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
22:30 15 Temmuz Destanı
23:15 Süper Magazin
TV8 Yayın Akışı
20:00 Survivor Büyük Final
01:30 Survivor Ekstra
FOX TV Yayın Akışı
19:00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
22:45 Ali Kundilli 2
00:45 Bay Yanlış
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