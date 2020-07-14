TV yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İşe Yaramazlar

01:30 İşe Yaramazlar

ATV Yayın Akışı

19:00 ATV Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:30 Fahir Atakoğlu 15 Temmuz Destanı

00:20 Gençliğim Eyvah

TRT 1 Yayın Akışı

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Dağ 2"

22:30 15 Temmuz Destanı "Fahir Atakoğlu"

00:40 Şampiyon

Star TV Yayın Akışı

18:30 Star Haber

20:00 Zehir Hafiye

21:45 Zehir Hafiye

23:30 Çember

Kanal D Yayın Akışı

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:30 15 Temmuz Destanı

23:15 Süper Magazin

TV8 Yayın Akışı



20:00 Survivor Büyük Final

01:30 Survivor Ekstra

FOX TV Yayın Akışı

19:00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

22:45 Ali Kundilli 2

00:45 Bay Yanlış