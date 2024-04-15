Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TV yayın akışı 15 Nisan 2024: Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi

        Her gün olduğu gibi bu akşam da kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar bulunuyor. Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yayınlanacak. Ayrıca Kanal D'de Cehennem filmi izleyiciyle saat 20.00'da buluşacak. Peki Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, televizyon kanallarının Pazartesi yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 13:57 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu akşam kanalların yayın akışında birbirinden farklı dizi ve filmler yer alıyor. Bu akşam Now TV’de Kızıl Goncalar, Star TV’de Ömer, Show TV’de Güldür Güldür Show gibi yapımlar izleyiciyle buluşacak. Haberimizin içerisinden kanalların full yayın akışına bakabilirsiniz. İşte 15 Nisan Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi

        2

        15 NİSAN 2024 PAZARTESİ EKRANA GELECEK OLAN PROGRAMLAR

        Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Now TV'de 20:00 Kızıl Goncalar, Show TV’de saat 20:00 Güldür Güldür Show, Kanal D’de saat 20.00'da Cehennem filmi izleyiciyle buluşacak.

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Cehennem

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Bahar

        02:30 Sandık Kokusu

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Yabancı Sinema Tomb Raider

        22:30 Yabancı Sinema Son Sığınak

        5

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        00:15 Kara Ağaç Destanı

        02:50 Gönül Dağı

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Ömer

        20:00 Ömer

        00:15 Yalı Çapkını

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

        20:00 Kızıl Goncalar

        00:15 Yabani

        02:45 Gaddar

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı!
        Gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha!
        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha!
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        Motosikletten savruldu! Korkuluklara çarptı!
        Motosikletten savruldu! Korkuluklara çarptı!
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması