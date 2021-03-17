Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Organize İşler Sazan Sarmalı
22:30 Organize İşler Sazan Sarmalı
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Masumiyet
23:30 Mucize Doktor
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:55 Seddülbahir 32 Saat Özel
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
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