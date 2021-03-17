Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Organize İşler Sazan Sarmalı

22:30 Organize İşler Sazan Sarmalı

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Masumiyet

23:30 Mucize Doktor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:55 Seddülbahir 32 Saat Özel

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir