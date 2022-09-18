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TV yayın akışı 18 Eylül Pazar! Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, Show TV ve TV8 yayın akışı!

Haftanın son tatil gününü evinde geçirecek kişiler, akşam saatleri yaklaştıkça yayın akışları hakkında araştırma yapmaya başladı. Konuyla ilgili olarak hangi diziler, filmler ve programların ekranlara geleceği araştırılıyor. İşte, 18 Eylül Pazar günü Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, Show TV ve TV8'nin yayın akışı!

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  • TV yayın akışı 18 Eylül Pazar! Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, Show TV ve TV8 yayın akışı! TV'de bu akşam hangi diziler, filmler ve yarışmalar var?

    Akşam saatleri yaklaştıkça vatandaşlarımız, kanalların yayın akışını araştırmaya başladı. Bugün hangi dizi, film ve yarışmalar ekranda olacak? İşte detaylar...

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    08:45 Türkiye’nin Doktorları / Yeni Bölüm

    10:00 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm

    10:45 Gazete Magazin

    12:15 Masterchef Türkiye

    15:15 Yerli Sinema

    18:00 Masterchef Türkiye

    20:00 Masterchef Türkiye

     

    00:15 Canım Annem
  • TV yayın akışı 18 Eylül Pazar! Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, Show TV ve TV8 yayın akışı! TV'de bu akşam hangi diziler, filmler ve yarışmalar var?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:50 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

    11:50 Enine Boyuna (Canlı)

    13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

    16:45 Yabancı Sinema “Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Yabancı Sinema “Büyükbaba İle Savaş” (Altyazılı)

    22:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

    01:25 Yabancı Sinema “Büyükbaba İle Savaş”
  • TV yayın akışı 18 Eylül Pazar! Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, Show TV ve TV8 yayın akışı! TV'de bu akşam hangi diziler, filmler ve yarışmalar var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    13:00 Tozluyaka

    16:00 İyilik

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Tozluyaka

    23:15 Yasak Elma

    01:30 Kamera Arkası
  • TV yayın akışı 18 Eylül Pazar! Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, Show TV ve TV8 yayın akışı! TV'de bu akşam hangi diziler, filmler ve yarışmalar var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

    11:30 Dizi TV

    12:20 Bir Küçük Gün Işığı

    15:40 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Gül Masalı

    00:20 Bir Küçük Gün Işığı
  • TV yayın akışı 18 Eylül Pazar! Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, Show TV ve TV8 yayın akışı! TV'de bu akşam hangi diziler, filmler ve yarışmalar var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile

    09:00 Çocuk Kuşağı

    09:30 Kiralık Aşk

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 En Güzel Bölüm

    14:15 Duy Beni

    18:15 Star Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Doğu Demirkol ile Alelade Show

    02:00 Aramızda Kalsın
  • TV yayın akışı 18 Eylül Pazar! Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, Show TV ve TV8 yayın akışı! TV'de bu akşam hangi diziler, filmler ve yarışmalar var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Arda ile Omuz Omuza

    14:00 Çok Güzel Hareketler 2

    16:00 Camdaki Kız

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı (Yeni sezon)

    00:15 Camdaki Kız
  • TV yayın akışı 18 Eylül Pazar! Star, Kanal D, TRT1, Fox, ATV, Show TV ve TV8 yayın akışı! TV'de bu akşam hangi diziler, filmler ve yarışmalar var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:15 Çocuktan Al Haberi

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Bir Şansım Olsa

    15:45 Baba

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

    22:15 Aile Şerefi

    00:00 Nasipse Adayız

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