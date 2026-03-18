TV yayın akışı 18 Mart 2026: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında hangi yapımların yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple 18 Mart 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ulusal kanalların güncel yayın akışları belli oldu. Bu akşam diziler, filmler, eğlence ve yarışma programları ekrana gelecek. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Galatasaray maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 18 Mart Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, NOW yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Bekir Köse İle Ramazan Geceleri
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:00 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Aile Saadeti
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
00:20 Aynı Yağmur Altında
02:45 Mevlid ve Süleyman Çelebi
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:00 Bir Ramazan Akşamı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Yer Çekimi
01:45 Eşref Rüya
04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya
22:30 Hayalet Avcıları Öteki Dünya
01:00 Erkenci Kuş
03:30 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
17:45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yeraltı
00:15 Halef Köklerin Çağrısı
03:00 Şevkat Yerimdar
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 Karagül
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:43 İstiklal Marşı
06:45 Kalk Gidelim
08:15 Adını Sen Koy
09:30 Bir Dönüm Noktası "18 Mart 1915"
10:00 Kur’an’ın Mesajı
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:20 Dengi Dengine
15.50 Kur'an'ın Mesajı
16:20 Vefa Sultan
17:45 Ramazan Sevinci
19:35 Ana Haber
20:00 Tay 2: Ebabil Takımı
21:45 Maç Önü
23:00 Liverpool - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması
01:00 Maç Sonu
01:30 Gönül Dağı
04:15 Sahur Bereketi
0:545 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
