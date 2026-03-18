Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        TV yayın akışı 18 Mart 2026 Çarşamba: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, NOW yayın akışı

        TV yayın akışı 18 Mart 2026: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında hangi yapımların yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple 18 Mart 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ulusal kanalların güncel yayın akışları belli oldu. Bu akşam diziler, filmler, eğlence ve yarışma programları ekrana gelecek. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Galatasaray maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 18 Mart Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, NOW yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İzleyiciler, gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. Kanalların 18 Mart 2026 TV yayın akışı mercek altına alındı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Galatasaray maçı yanı sıra birçok dizi ve film izleyici karşısına çıkacak. TV8’de Survivor 2026 heyecanı yaşanacak. Peki, bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 18 Mart Çarşamba Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Bekir Köse İle Ramazan Geceleri

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Sandık Kokusu

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:20 Aile Saadeti

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:40 ATV Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        00:20 Aynı Yağmur Altında

        02:45 Mevlid ve Süleyman Çelebi

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo - Can

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:00 Bir Ramazan Akşamı

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Yer Çekimi

        01:45 Eşref Rüya

        04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

        22:30 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

        01:00 Erkenci Kuş

        03:30 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı

        17:45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Yeraltı

        00:15 Halef Köklerin Çağrısı

        03:00 Şevkat Yerimdar

        04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06:00 Karagül

        NOW YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:43 İstiklal Marşı

        06:45 Kalk Gidelim

        08:15 Adını Sen Koy

        09:30 Bir Dönüm Noktası "18 Mart 1915"

        10:00 Kur’an’ın Mesajı

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:20 Dengi Dengine

        15.50 Kur'an'ın Mesajı

        16:20 Vefa Sultan

        17:45 Ramazan Sevinci

        19:35 Ana Haber

        20:00 Tay 2: Ebabil Takımı

        21:45 Maç Önü

        23:00 Liverpool - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması

        01:00 Maç Sonu

        01:30 Gönül Dağı

        04:15 Sahur Bereketi

        0:545 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        18 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
