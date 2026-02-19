Canlı
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 19 ŞUBAT 2026: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve maçlar yayınlanacak? Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 19 Şubat 2026: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve maçlar yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler, filmler, programlar, yarışmalar ve maçlar merak ediliyor. Bu sebeple kanaların bugünkü yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 19 Şubat 2026 TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Turu Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ile UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Turu Shkendija - Samsunspor maçı canlı olarak televizyonda yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 19 Şubat Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Giriş: 19.02.2026 - 11:49 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:49
        Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, 19 Şubat 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma, maç ve program gibi yapımlar ve ekrana geleceği saat dilimleri belli oldu. Bu akşam Show TV’de yayınlanan Veliaht dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa maçları ise TRT 1’de yayınlanacak. İşte 19 Şubat Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:00 Bir Ramazan Akşamı

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        00:15 Arka Sokaklar

        02:00 Beyaz'la Joker

        03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:23 İstiklal Marşı

        06:25 Kalk Gidelim

        08:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:20 Seksenler

        14:15 Vefa Sultan

        15:30 Kur'an'ın Mesajı

        16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 Ramazan Sevinci

        19:05 Ana Haber

        19:45 İddiaların Aksine

        19:50 Maç Önü

        20:45 Fenerbahçe - Nott'm Forest | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

        23:00 Shkendija - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

        01:00 Vefa Sultan

        02:55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04:55 Sahur Bereketi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02:00 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Bahar

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Sevdiğim Sensin

        00:00 Yerli Dizi Tekrarı

        02:30 Sefirin Kızı

        03:45 Ateşböceği

        05:00 Aramızda Kalsın

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:40 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:35 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Kuruluş Orhan

        02:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ileÇalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        17:45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00:00 Yeraltı

        02:45 Şevkat Yerimdar

        04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06:30 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
