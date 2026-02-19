Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, 19 Şubat 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma, maç ve program gibi yapımlar ve ekrana geleceği saat dilimleri belli oldu. Bu akşam Show TV’de yayınlanan Veliaht dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor’un Avrupa maçları ise TRT 1’de yayınlanacak. İşte 19 Şubat Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...