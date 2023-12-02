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        Haberler Televizyon TV Yayın akışı: 2 Aralık Cumartesi: Bugün TV'de neler var? İşte SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

        Bugün TV'de neler var? 2 Aralık Cumartesi TV yayın akışı belli oldu!

        Vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tarafından bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 2 Aralık Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Jumanji Vahşi Orman, Kardeşlerim, MasterChef Türkiye All Star, Geçit Yok, Gönül Dağı, Adım Farah ve Sakla Beni programları ekrana gelecek. İşte 2 Aralık Cumartesi SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:50
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        1

        Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 2 Aralık bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 2 Aralık Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Bir Yuvam Olsun

        14:30 Aile

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Kızılcık Şerbeti

        02:15 Aile

        05:30 Yeni Gelin

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 ATV’de Hafta Sonu

        10:00 Kardeşlerim

        13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

        16:00 Safir

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kardeşlerim

        00:20 Ateş Kuşları

        02:20 Kuruluş Osman

        04:30 Cennetin Gözyaşları

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Arka Sokaklar

        16:15 Dilek Taşı

        18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)

        22:30 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)

        00:50 Yargı

        03:15 Poyraz Karayel

        05:15 Müzik Arası

        5

        FOX TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Memet Özer İle Mutfakta

        12:15 Kamera Arkası

        13:00 Şahane Hayatım

        15:00 Hudutsuz Sevda

        17:00 Yabani

        19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Adım Farah

        00:00 Kirli Sepeti

        02:45 Şahane Hayatım

        04:30 Senden Daha Güzel

        05:45 Bay Yanlış

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        06:15 Fazilet Hanım ve Kızları

        08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

        09:30 Oliver Twist: Modern Zamanlar (Yabancı Sinema)

        11:30 Ömer

        14:00 Yerli Dizi Tekrar

        16:00 Sakla Beni

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Geçit Yok (Yabancı Sinema)

        22:15 Geçit Yok (Yabancı Sinema)

        00:15 Ömer

        03:00 Kiralık Aşk

        04:30 Fazilet Hanım ve Kızları

        7

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:45 Süper Bir Takım

        09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop! (Yerli Sinema)

        12:30 Gazete Magazin

        17:15 MasterChef Türkiye All Star

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        00:15 %100 Futbol

        01:30 Son Karar

        02:00 Gazete Magazin

        04:30 Tuzak

        8

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:10 Beni Böyle Sev

        11:40 Kod Adı Kırlangıç

        13:20 Lingo

        14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:50 3'Te 3

        02:50 Gönül Dağı

        05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:20 Kapanış

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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