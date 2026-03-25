        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 25 MART 2026 LİSTESİ (KANAL KANAL) | Bugün TV’de hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        Tüm kanalların TV yayın akışı 25 Mart 2026 listeleri yayımlandı. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler ''Bugün TV'de hangi diziler var?'' sorusunu gündeme taşıdı. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler ile yerli ve yabancı filmler yayınlanacak. Ayrıca Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması ekranlarda olacak. Peki, bugün TV'de ne var? İşte, 25 Mart Çarşamba Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı!

        25.03.2026 - 15:22
        Gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyen izleyiciler, ‘’Bugün TV’de hangi diziler var?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. 25 Mart 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre bu akşam televizyonda Eşref Rüya, Kuruluş Orhan gibi sevilen diziler, filmler ve çeşitli programlar izleyicilerle buluşacak. Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında ise heyecan tüm hızıyla devam edecek. Peki, bugün TV’de ne var? İşte, 25 Mart Çarşamba Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı….

        KANALLARIN 25 MART 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI

        KANAL D

        07:00 İkizler Memo - Can

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Güller ve Günahlar

        02:30 Gelinim Mutfakta

        05:00 Zalim İstanbul

        STAR TV

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Hazine

        22:15 Hazine

        00:30 Feryat

        02:30 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        00:20 A.B.İ

        03:00 Gözleri KaraDeniz

        05:30 Aile Saadeti

        SHOW TV

        06:30 Sandık Kokusu

        09:30 Siyah Kalp

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

        02:00 Kızılcık Şerbeti

        04:30 Kayıp İnci

        TRT 1

        05:13 İstiklal Marşı

        05:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:10 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:15 Benim Adım Melek

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Emeklilik Planı

        22:25 Hayat Işığım

        00:15 Emeklilik Planı

        02:50 Benim Adım Melek

        NOW

        07:30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Yeraltı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Yeraltı

        00:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        03:15 Şevkat Yerimdar

        04:15 Yasak Elma

        06:15 Karagül

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        05:30 Tuzak

