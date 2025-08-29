Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, bugün yayınlanacak içerikleri araştırmaya başladı. 29 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile kanallarda hangi yapımların izleyici karşısına çıkacağı belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Aile Arasında, Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Creed 3: Efsane Devam Ediyor gibi yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Ağustos Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...