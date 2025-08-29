Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 29 AĞUSTOS 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 29 Ağustos 2025: Bugün TV'de neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        29 Ağustos 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları izleyicisiyle buluşacak. TV8'de MasterChef Türkiye ve ATV'de Güven Bana yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Peki, bugün TV'de neler var? İşte, 29 Ağustos Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 29.08.2025 - 15:25 Güncelleme: 29.08.2025 - 15:25
        Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, bugün yayınlanacak içerikleri araştırmaya başladı. 29 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile kanallarda hangi yapımların izleyici karşısına çıkacağı belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Aile Arasında, Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Creed 3: Efsane Devam Ediyor gibi yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Ağustos Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Aile Arasında

        22:45 Aslan Bacanak

        00:45 Aile Arasında

        03:00 Gelin Evi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Aykut Enişte 2

        22:45 Aykut Enişte 2

        00:45 Kral Kaybederse

        02:30 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

        22:30 Eşref Rüya

        01:15 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

        03:30 Poyraz Karayel

        05:30 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Can Borcu

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Güven Bana

        23:20 Aile Saadeti

        02:30 Kardeşlerim

        05:00 Ateş Kuşları

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:50 Kara Tahta

        09:20 Kendi Düşen Ağlamaz

        12:35 Seksenler

        14:25 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Creed 3: Efsane Devam Ediyor"

        22:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        00:00 Yabancı Sinema "Creed 3 : Efsane Devam Ediyor"

        02:10 Leyla ile Mecnun

        05:00 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:00 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Olmaz Oluversin Gari

        23:30 Şevkat Yerimdar

        01:00 Aşk Mantık İntikam

        03:30 Her Yerde Sen

        04:30 Son Yaz

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        29 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

