Bugün televizyonda hangi dizi ve filmlerin yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 5 Ekim Çarşamba günü Kanal D ekranlarında 'O Kız' dizi yer alırken, SHOW TV ekranlarında yerli sinema 'Çöpçüler Kralı' oynayacak. İşte 5 Ekim Çarşamba yayın akışı listesi;