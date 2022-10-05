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TV yayın akışı 5 Ekim Çarşamba 2022; SHOW TV, KANAL D, ATV, TRT 1, TV8, STAR TV, FOX TV...

İzleyiciler tarafından günlük yayın akışında neler olacağı merak ediliyor. 5 Ekim Çarşamba TV yayın akışı belli oldu. İşte bugün televizyonda yer alacak dizi ve programlar...

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  • TV yayın akışı 5 Ekim Çarşamba 2022; SHOW TV, KANAL D, ATV, TRT 1, TV8, STAR TV, FOX TV... Bugün televizyonda ne var?

    Bugün televizyonda hangi dizi ve filmlerin yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 5 Ekim Çarşamba günü Kanal D ekranlarında 'O Kız' dizi yer alırken, SHOW TV ekranlarında yerli sinema 'Çöpçüler Kralı' oynayacak. İşte 5 Ekim Çarşamba yayın akışı listesi;
  • TV yayın akışı 5 Ekim Çarşamba 2022; SHOW TV, KANAL D, ATV, TRT 1, TV8, STAR TV, FOX TV... Bugün televizyonda ne var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Çöpçüler Kralı

    21:45 Yerli Sinema Tokatçı

    23:30 Yerli Sinema Tokatçı

    01:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    04:00 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • TV yayın akışı 5 Ekim Çarşamba 2022; SHOW TV, KANAL D, ATV, TRT 1, TV8, STAR TV, FOX TV... Bugün televizyonda ne var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kuruluş Osman

    23:00 Aldatmak

    03:50 Mutfak Bahane

    05:50 Bir Zamanlar Çukurova
  • TV yayın akışı 5 Ekim Çarşamba 2022; SHOW TV, KANAL D, ATV, TRT 1, TV8, STAR TV, FOX TV... Bugün televizyonda ne var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:00 Bir Peri Masalı

    00:30 Mahkum

    03:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    05:15 Masumiyet

    06:00 Şevkat Yerimdar:00 Canım Annem

     
  • TV yayın akışı 5 Ekim Çarşamba 2022; SHOW TV, KANAL D, ATV, TRT 1, TV8, STAR TV, FOX TV... Bugün televizyonda ne var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Üç Kız Kardeş

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Aşk ve Umut

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 O Kız

    23:15 O Kız

    01:45 Aşk ve Umut

    02:30 Gelinim Mutfakta

    05:00 Yabancı Damat
  • TV yayın akışı 5 Ekim Çarşamba 2022; SHOW TV, KANAL D, ATV, TRT 1, TV8, STAR TV, FOX TV... Bugün televizyonda ne var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kiralık Aşk

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 En Güzel Bölüm

    16:15 Yalı Çapkını

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Gecenin Ucunda

    02:00 Yalı Çapkını

    04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • TV yayın akışı 5 Ekim Çarşamba 2022; SHOW TV, KANAL D, ATV, TRT 1, TV8, STAR TV, FOX TV... Bugün televizyonda ne var?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:05 Benim Adım Melek

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

    12:30 Şehirden Uzakta

    13:15 Yeşil Deniz

    15:40 Kasaba Doktoru

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Mükemmel Eşleşme

    23:30 Teşkilat

    02:40 Kasaba Doktoru
  • TV yayın akışı 5 Ekim Çarşamba 2022; SHOW TV, KANAL D, ATV, TRT 1, TV8, STAR TV, FOX TV... Bugün televizyonda ne var?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım

    07:15 8’de Sağlık

    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:00 MasterChef Türkiye

    12:45 Canım Annem

    13:30 Yazgı

    14:30 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Yazgı

    01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    03:30 Doya Doya Moda

    05:00 Canım Annem

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