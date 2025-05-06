Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. 6 Mayıs 2025 TV yayın akışı seyirciler tarafından kontrol ediliyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Mayıs Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...