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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 6 MAYIS 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 6 Mayıs 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        Gündüz ve akşam kuşağında yer alan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün farklı zevklere hitap eden programlar ekrana gelecek. Akşam ise birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Mayıs 2025 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:52
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        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. 6 Mayıs 2025 TV yayın akışı seyirciler tarafından kontrol ediliyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Mayıs Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Bir Gece Masalı

        00:20 Kuruluş Osman

        03:00 Aldatmak

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Medusa Darbesi

        22:15 Uçuş Planı

        00:15 Megalodon'un Yükselişi

        01:45 Yargı

        04:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Siyah Kalp

        02:30 Kızılcık Şerbeti

        04:45 Deha

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:15 Sahipsizler

        03:00 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:45 Hangimiz Sevmedik

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        22:00 Inter-Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması

        00:15 Teşkilat

        02:50 Seksenler

        04:40 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Hudutsuz Sevda

        13:30 En Hamarat Benim

        16:45 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Recep İvedik

        22:15 Hababam Sınıfı Askerde

        00:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        03:30 Adım Farah

        05:00 Her Yerde Sen

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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