Bugün TV'de neler var? 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışı belli oldu!
Hafta sonunu televizyon izleyerek keyif yapmak isteyenler tarafından bu akşam televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 7 Ekim Cumartesi akşamı; Gönül Dağı, Kader Bağları, Kardeşlerim, MasterChef All Star gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 7 Ekim Cumartesi yayın akışı listesi...
Bugün televizyonda birçok film ve program olmak üzere birçok yapım yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? İşte 7 Ekim Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:00 Beni Böyle Sev
09:40 Hayallerinin Peşinde
10:40 Yerli Sinema Şendul Şaban
12:35 Hayatımın Neşesi
15:45 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Bambaşka Biri
13:45 Hudutsuz Sevda
16:00 Kader Bağları
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kader Bağları
01:45 Kirli Sepeti
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
09:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Gazete Magazin
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Cengizhan Destanı
22:30 Yabancı Sinema Demir Yumruk
00:45 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Yabancı Sinema Vikingler: Büyük Macera
12:45 En Güzel Bölüm
13:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
15:45 Ömer
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yabancı Sinema Belalı Tanık
22:30 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
00:30 Yabancı Sinema Belalı Tanık