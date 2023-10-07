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        Haberler Televizyon TV Yayın akışı: 7 Ekim Cumartesi! Bugün TV'de neler var? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

        Bugün TV'de neler var? 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışı belli oldu!

        Hafta sonunu televizyon izleyerek keyif yapmak isteyenler tarafından bu akşam televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 7 Ekim Cumartesi akşamı; Gönül Dağı, Kader Bağları, Kardeşlerim, MasterChef All Star gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 7 Ekim Cumartesi yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 13:41 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:41
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        1

        Bugün televizyonda birçok film ve program olmak üzere birçok yapım yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? İşte 7 Ekim Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Bir Yuvam Olsun

        14:30 Aile

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:00 Beni Böyle Sev

        09:40 Hayallerinin Peşinde

        10:40 Yerli Sinema Şendul Şaban

        12:35 Hayatımın Neşesi

        15:45 Kendi Düşen Ağlamaz

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        4

        FOX TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Bambaşka Biri

        13:45 Hudutsuz Sevda

        16:00 Kader Bağları

        19:00 Fox Ana Haber

        20:00 Kader Bağları

        01:45 Kirli Sepeti

        5

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:45 Süper Bir Takım

        09:00 Kırmızı Oda

        09:45 MasterChef Türkiye All Star

        12:30 Gazete Magazin

        16:15 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        00:15 %100 Futbol

        01:30 Gazete Magazin

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 ATV’de Hafta Sonu

        10:00 Ateş Kuşları

        13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

        16:00 Aldatmak

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kardeşlerim

        00:20 Safir

        7

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda’nın Mutfağı

        14:00 Yargı

        16:15 Dilek Taşı

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Yabancı Sinema Cengizhan Destanı

        22:30 Yabancı Sinema Demir Yumruk

        00:45 Arka Sokaklar

        8

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

        09:00 Benim Tatlı Yalanım

        11:00 Yabancı Sinema Vikingler: Büyük Macera

        12:45 En Güzel Bölüm

        13:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

        15:45 Ömer

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Yabancı Sinema Belalı Tanık

        22:30 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

        00:30 Yabancı Sinema Belalı Tanık

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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