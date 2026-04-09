        Bugün televizyonda neler var? 9 Nisan 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konuların başında "Bugün TV'de ne var?" sorusu geliyor. Dizi, film, yarışma ve programların hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek isteyenler, ekran başına geçmeden önce yayın akışlarını kontrol etmeyi tercih ediyor. 9 Nisan 2026 akşamında da televizyon ekranlarında birbirinden farklı içerikler izleyiciyle buluşacak. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV'nin TV yayın akışı listesi haberimizde...

        Giriş: 09.04.2026 - 10:25
        Televizyon kanalları her gün farklı zevklere hitap eden dizi, film, yarışma ve programlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Günlük planını ekran başında geçirmek isteyenler ise hangi yapımın hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için güncel yayın akışlarını yakından takip ediyor. 9 Nisan 2026 Perşembe günü için de Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV’nin yayın listeleri netlik kazandı. Bu akşam yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. İşte 9 Nisan TV yayın akışına dair ayrıntılar…

        KANALLARIN 9 NİSAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:30 – Sandık Kokusu

        09:30 – Delikanlı

        12:30 – Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – Delikanlı

        22:45 – Güldür Güldür Show

        00:30 – Gece Hattı

        01:15 – Kızılcık Şerbeti

        03:45 – Delikanlı

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mutfak Bahane

        16:00 – Esra Erol'da

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 – Kuruluş Orhan

        04:00 – Can Borcu

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Küçük Ağa

        09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 – Yaprak Dökümü

        14:00 – Gelinim Mutfakta

        16:45 – The Traitors Türkiye

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – The Traitors Türkiye

        23:15 – Arka Sokaklar

        02:00 – Gelinim Mutfakta

        04:30 – Zalim İstanbul

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – Sefirin Kızı

        09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 – Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Sevdiğim Sensin

        00:15 – Çirkin

        03:00 – Sefirin Kızı

        05:00 – Dürüye'nin Güğümleri

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 – İstiklal Marşı

        05:35 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:30 – Beni Böyle Sev

        09:25 – Adını Sen Koy

        10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 – Seksenler

        14:00 – Benim Adım Melek

        17:45 – Lingo Türkiye

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Cennetin Çocukları

        23:00 – Sessiz Saat / Yabancı Sinema

        01:00 – Teşkilat

        03:30 – Benim Adım Melek

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 – İlk Bakış

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 – Yasak Elma

        13:30 – En Hamarat Benim

        16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı

        00:15 – Doktor: Başka Hayatta

        03:00 – Şevkat Yerimdar

        04:15 – Yasak Elma

        06:15 – Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 – Gel Konuşalım

        12:30 – Survivor Ekstra

        16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 – Gel Konuşalım

        04:30 – Oynat Bakalım

        05:30 – Tuzak

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
