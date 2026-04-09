Bugün televizyonda neler var? 9 Nisan 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı
Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konuların başında "Bugün TV'de ne var?" sorusu geliyor. Dizi, film, yarışma ve programların hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek isteyenler, ekran başına geçmeden önce yayın akışlarını kontrol etmeyi tercih ediyor. 9 Nisan 2026 akşamında da televizyon ekranlarında birbirinden farklı içerikler izleyiciyle buluşacak. İşte Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV'nin TV yayın akışı listesi haberimizde...
Televizyon kanalları her gün farklı zevklere hitap eden dizi, film, yarışma ve programlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Günlük planını ekran başında geçirmek isteyenler ise hangi yapımın hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için güncel yayın akışlarını yakından takip ediyor. 9 Nisan 2026 Perşembe günü için de Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV’nin yayın listeleri netlik kazandı. Bu akşam yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor Ünlüler – Gönüllüler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. İşte 9 Nisan TV yayın akışına dair ayrıntılar…
KANALLARIN 9 NİSAN 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 – Sandık Kokusu
09:30 – Delikanlı
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Delikanlı
22:45 – Güldür Güldür Show
00:30 – Gece Hattı
01:15 – Kızılcık Şerbeti
03:45 – Delikanlı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 – Kuruluş Orhan
04:00 – Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Küçük Ağa
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 – Gelinim Mutfakta
16:45 – The Traitors Türkiye
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – The Traitors Türkiye
23:15 – Arka Sokaklar
02:00 – Gelinim Mutfakta
04:30 – Zalim İstanbul
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Sefirin Kızı
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Sevdiğim Sensin
00:15 – Çirkin
03:00 – Sefirin Kızı
05:00 – Dürüye'nin Güğümleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 – İstiklal Marşı
05:35 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:30 – Beni Böyle Sev
09:25 – Adını Sen Koy
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:00 – Benim Adım Melek
17:45 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Cennetin Çocukları
23:00 – Sessiz Saat / Yabancı Sinema
01:00 – Teşkilat
03:30 – Benim Adım Melek
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Yasak Elma
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı
00:15 – Doktor: Başka Hayatta
03:00 – Şevkat Yerimdar
04:15 – Yasak Elma
06:15 – Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 – Gel Konuşalım
12:30 – Survivor Ekstra
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 – Gel Konuşalım
04:30 – Oynat Bakalım
05:30 – Tuzak
9 NİSAN 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ