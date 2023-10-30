Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TV yayın akışı bugün: 30 Ekim Pazartesi hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? TV8, Fox, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star, ATV yayın akışı

        TV yayın akışı bugün: 30 Ekim Pazartesi hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?

        Haftanın ilk gününün başlaması ile beraber vatandaşlar, TV yayın akışına ilişkin araştırmalara başladı. Gün itibariyle okulların da tatil olması nedeniyle; bu akşam hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağı merak konusu. İşte, 30 Ekim Pazartesi gününün yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her sabah hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri olan günün TV yayın akışı belli oldu. 30 Ekim Pazartesi günü itibariyle Show TV, ATV, Star, Fox, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de ekranlara gelecek yapımlara dair tüm detayları bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        ATV

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Safir

        00:20 Aldatmak

        3

        KANAL D

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk ve Umut

        17:30 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Yaşamak Güzel Şey

        22:15 Yaşamak Güzel Şey

        00:30 Yargı

        4

        FOX TV

        12.00 Bambaşka Biri

        13:30 En Hamarat Benim

        16:15 Bu Tabak Kimin?

        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

        20:00 Bambaşka Biri

        00:00 Yabani

        5

        STAR TV

        13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak

        16:30 Söz

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Ömer - Özel Bölüm

        20:00 Ömer

        00:15 Yalı Çapkını

        6

        TV8

        11:15 MasterChef Türkiye All Star

        12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

        16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        00:15 %100 Futbol

        7

        TRT 1

        13:15 Seksenler

        15:00 Diriliş Ertuğrul

        18:00 Lingo

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

        8

        SHOW TV

        12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Aile

        23:15 13 Dakika

        01:15 Kızılcık Şerbeti

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu