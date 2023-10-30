TV yayın akışı bugün: 30 Ekim Pazartesi hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?
Haftanın ilk gününün başlaması ile beraber vatandaşlar, TV yayın akışına ilişkin araştırmalara başladı. Gün itibariyle okulların da tatil olması nedeniyle; bu akşam hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağı merak konusu. İşte, 30 Ekim Pazartesi gününün yayın akışı...
Her sabah hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri olan günün TV yayın akışı belli oldu. 30 Ekim Pazartesi günü itibariyle Show TV, ATV, Star, Fox, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de ekranlara gelecek yapımlara dair tüm detayları bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
ATV
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Aldatmak
KANAL D
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Yaşamak Güzel Şey
00:30 Yargı
FOX TV
12.00 Bambaşka Biri
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
00:00 Yabani
STAR TV
13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer - Özel Bölüm
20:00 Ömer
00:15 Yalı Çapkını
TV8
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
TRT 1
13:15 Seksenler
15:00 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
23:15 13 Dakika
01:15 Kızılcık Şerbeti