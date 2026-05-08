        8 Mayıs 2026 Cuma günü televizyon ekranları, izleyicilere zengin bir yayın yelpazesi sunuyor. Gün boyu sabah kuşağı programlarından akşam dizilerine, yarışmalardan filmlere kadar birçok seçenek izleyicilerle buluşacak. Akşam saatlerinde özellikle Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz dizilerinin yeni bölümleri öne çıkıyor. Peki, 8 Mayıs Cuma günü hangi kanalda hangi programlar var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, Now TV ve TV8'in detaylı yayın akışı listesi…

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 10:33 Güncelleme:
        8 Mayıs 2026 Cuma günü televizyon yayın akışları, izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. Sabah programlarından gece kuşağına kadar uzanan çeşitli içerikler, her izleyici tipine hitap ediyor. Akşam kuşağında ise özellikle dizilerin yeni bölümleri öne çıkıyor. Bu akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, 8 Mayıs Cuma günü TV’de hangi diziler, filmler ve yarışmalar izleyiciyle buluşuyor? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, Now TV ve TV8’in güncel yayın akışı ve detaylar haberimizde…

        KANALLARIN 8 MAYIS 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

        00.15 Gece Hattı

        01.15 Delikanlı

        03.30 Kızılcık Şerbeti

        KANAL D

        07.00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

        00.15 Güller ve Günahlar

        03.00 Gelinim Mutfakta

        05.00 Siyah Beyaz Aşk

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Aramızda Kalsın

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00.30 Aramızda Kalsın

        02.30 İstanbullu Gelin

        05.00 Dürüye'nin Güğümleri

        ATV

        06.00 Bir Küçük Gün Işığı

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor / Yabancı Sinema

        21.50 Robin Hood / Yabancı Sinema

        00.20 A.B.İ.

        03:00 Ateş Kuşları

        05.30 Bir Küçük Gün Işığı

        TRT 1

        05.43 İstiklal Marşı

        05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.40 Beni Böyle Sev

        09.25 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.00 Benim Adım Melek

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

        00.15 Teşkilat

        02.45 Benim Adım Melek

        NOW

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Kıskanmak

        19.00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

        20.00 Recep İvedik 6

        22.45 Halef: Köklerin Çağrısı

        01.45 Kefaret

        04.00 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        TV8

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Extra

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Ada Günlüğü

        22.00 Hull City - Millwall

        00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03.30 Gel Konuşalım

        05.30 Tuzak

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
