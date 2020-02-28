Twitter’a erişim sorunu!

Twiter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor?

Türkiye’de 28 Şubat 2020 günü saat 23:00 sularında başlayan sorun, sosyal ağlar başta olmak üzere internet sitelerindeki erişim sorunlarını ölçümleyen “Down Detector” platformuna da yansıdı. Erişimde yaşanan yavaşlamanın Twitter'ın yanısıra Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta görüldüğü gözlendi.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter’a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, yaşanan sorunun ilk belirlemelere göre Türkiye’deki yoğun ve aniden artan kullanım trafiğinden kaynaklandığı gözlendi.

İnternet erişim sorunlarını analiz eden bir diğer kuruluş olan NetBlocks da Türkiye’deki kullanıcıların yaşadığı Twitter erişim sorununu doğruladı.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, “Twitter Türkiye genelinde Türk Telekom kullanıcıları için yerel saatle 23:30'dan itibaren kullanılamaz hala geldi” denildi.