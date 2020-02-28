Whatsapp'ta neden fotoğraf gönderilemiyor? sorusu Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması için soruluyor. İdlib'te rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik yapılan saldırının ardından vatandaşların yoğun şekilde kullandığı sosyal ağlarda en büyük etkiyi Twitter yaşıyor. Whasatp'ta da fotoğraflar gönderilirken sorun yaşanıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp'ta yaşanan sorun için "çöktü" demek biraz güç. Ancak yaşanan yoğunluktan dolayı yavaşlama ve fotoğraf gönderememe problemi olduğunu söyleyebiliriz. Konu ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez detaylar haberimizde yer alacak.