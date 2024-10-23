Twitter çöktü mü, neden yavaşladı, erişim engeli mi geldi? 24 Ekim X kapatıldı mı?
En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter yeni adıyla X platformuna erişim sorunu yaşanıyor. X'in açılmadığını twitlerin görüntülemediğini dile getiren sosyal medya kullanıcıları konuya ilişkin yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor, X'e erişim engeli mi geldi, kapatıldı mı, Twitter ne zaman düzelecek?" sorularını gündeme getirdi. İşte X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin tüm detaylar...
Edinilen son dakika bilgisine göre Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Kullanıcılar X'te yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Twitter X çöktü mü? 24 Ekim 2024 X neden açılmıyor, Twitter kapatıldı mı, ne zaman düzelir?" İşte Twitter çöktü mü sorusunun yanıtı...
TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ 24 EKİM?
Sosyal medya kullanıcıları X'e erişim problemi yaşıyor. Atılan twitleri görüntülemediğini dile getiren kullanıcılar yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
X NE ZAMAN DÜZELECEK?
X yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan erişim sorununun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.