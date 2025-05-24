Twitter çöktü mü? (X) Twitter neden açılmıyor, düzeldi mi? 24 Mayıs Twitter ne zaman açılacak? - Teknoloji Haberleri

Twitter çöktü mü? (X) Twitter neden açılmıyor, düzeldi mi? 24 Mayıs Twitter ne zaman açılacak? - Teknoloji Haberleri

Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor: X’e erişilemiyor Öğle saatlerinden itibaren X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları platforma erişimde sıkıntılar yaşıyor. Hem mobil uygulama üzerinden hem de web tarayıcı aracılığıyla platforma giriş yapılamıyor, ana sayfa akışı yenilenmiyor ve gönderi paylaşma işlemleri gerçekleştirilemiyor

Habertürk Giriş: 24.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:24 facebook

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