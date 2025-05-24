Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor: X’e erişilemiyor
Öğle saatlerinden itibaren X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları platforma erişimde sıkıntılar yaşıyor. Hem mobil uygulama üzerinden hem de web tarayıcı aracılığıyla platforma giriş yapılamıyor, ana sayfa akışı yenilenmiyor ve gönderi paylaşma işlemleri gerçekleştirilemiyor
Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yavaşlama ve erişim sorunu yaşanıyor.
Çok sayıda kullanıcı, X’e giriş yapamadıklarını ve akışın yenilenmediğini belirterek erişim sorununu gündeme taşıdı. Downdetector verilerine göre kullanıcıların çoğu 15:00’ten itibaren X’e erişemediklerini bildirdi.
X (Twitter) son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler:
Öte yandan erişim sorunu hakkında henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi.