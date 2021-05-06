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Sosyal ağ Twitter’da kullanıcıların uzun yıllardır en büyük sıkıntılarından biri haline gelen fotoğraf kırpma sorunu tarih oluyor.

Twitter’ın Android ve iOS sürümlerine gelen güncellemeyle artık kullanıcılar sosyal ağa fotoğraf yüklerken, o fotoğrafı kırpıp, uygun boyutlara getirmek zorunda kalmayacak.Twitter’a gelen bu yeni özellik ile paylaşılan tweet’lerde kullanılan fotoğraflar, akış sayfasında tam boyutlu olarak görüntülenecek.

Böylece Twitter kullanıcıları, sosyal ağa fotoğraf yüklerken, o fotoğrafın diğer kullanıcılar tarafından nasıl görüneceği endişesini de yaşamayacak. Twitter’da bundan artık standart en ve boy oranına sahip fotoğraflar, (16:9 ve 4:3) tam olarak görüntülenebilecek. Bu yeni özelliğin yanısıra kullanıcılar, bir fotoğrafı paylaşmadan önce önizleme ile de kontrol edebilecek.

Twitter yeni özelliğini şu tweet ile duyurdu:

KULLANICILAR ÇOK ŞİKAYET EDİYORDU

Twitter’da fotoğraf paylaşırken yaşanan boyutlandırma sorunu ile ilgili olarak oldukça fazla eleştiri alan sosyal ağ, hayata geçirdiği bu yeni özellikle kullanıcıların taleplerine geç de olsa cevap vermiş oldu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Twitter sözcüsü Lauren Alexander da bu yeni özelliğin geliştirilmesinin nedeninin, uygulama deneyimi ile ilgili olarak kullanıcılardan gelen geri bildirimler olduğunu belirterek, kullanıcıların fotoğraf paylaşma algoritmasından duydukları rahatsızlığın bugünden itibaren ortadan kalkacağını söyledi.