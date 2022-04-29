Twitter'ın kullanıcı sayısı 14 milyon arttı

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Son haftalarda Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın almasıyla gündemden düşmeyen Twitter, 2022 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı.

Firmanın ilk 3 ayda gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1.2 milyar dolara çıktı. Bu gelirin büyük kısmı reklamlardan elde edildi. Firmanın reklam gelirleri ilk çeyrekte yüzde 23 artarak 1.1 milyar dolara ulaştı.

Twitter'ın yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kâr ise yüzde 654'lük artışla 513.3 milyon dolar oldu. Ancak bu kâr artışı firmanın iştiraki mobil reklam firması MoPub'un 1 milyar dolarlık satışından geldi.

Twitter'ın ilk çeyrekte günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise 229 milyona ulaştı. Aktif kullanıcıs sayısı bir önceki çeyreğe göre 14.3 milyon yükseldi.

Şirketten yaılan açıklamada Elon Musk'ın satın almasının Twitter mali hedeflerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığı belirtildi.

MAAŞLARI KESECEK TWEETLERDEN PARA KAZANACAK

Firma hedeflerde bir değişilkiğe gitmese de Elon Musk daha önce yaptığı açıklamada Twitter'ın reklam odaklı gelir modelini değiştirmek istediğini belirtmişti.

Bunun yanında Reuters'a konuşan kaynaklar Musk'ın Twitter satın alması için kredi aldığı bankalara tweetlerden para kazanma imkanlarını artıracağını söylediğini bildirdi. Musk'ın bunun yanında bankalara yönetim kurulu üyeleri ve yönetici maaşlarını düşürerek tasarruf etmeyi planladığını söylediği iddia edildi.

Musk daha önce de yönetim kurulu üyelerinin maaşlarını keserek Twitter'ın 3 milyon dolar tasarruf edebileceğini belirtmişti.