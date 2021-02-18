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Twitter ‘Türkiye devlet görevlisi’ etiketi uygulamasına başladı

Twitter, kilit hükümet yetkilileri ve devlet başkanlarının hesaplarında devreye aldığı “devlet bağlantılı hesap” ifadesi uygulamasını Türkiye’de de uygulamaya başladı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Ticaret Bakanı Pekcan’ın Twitter hesaplarına “Türkiye devlet görevlisi” etiketi ekledi.

Twitter ‘Türkiye devlet görevlisi’ etiketi uygulamasına başladı! Haberler
Twitter'dan Türkiye'ye etiket!
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Sosyal ağ Twitter, 2020 yılının ortalarında ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya’da devreye aldığı devlet bağlantılı hesapları etiketleme uygulamasına Türkiye’de de başladı.

Bugün itibariyle devreye alınan uygulama kapsamında, artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Twitter’daki onaylı hesapları, “Türkiye devlet görevlisi” etiketiyle gösteriliyor.

Twitter, 2020 yılının Ağustos ayında ilk olarak ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya’da olmak üzere 5 ülkede, devlet bağlantılı hesaplara yönelik etiketleme sistemine geçmişti.

21 ÜLKEYE ULAŞTI

Sosyal ağ resmi blogundan geçen hafta “Devlete bağlı hesapları tespit etmek için çalışmalarımızı genişletiyoruz” başlığıyla yapılan duyuruyla, bu uygulamaya, aralarında Türkiye’nin de dahil olduğu 16 yeni ülkenin ekleneceğini belirtmişti.

Ağustos 2020’de Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD ile başlatılan uygulama, 17 Şubat 2021 tarihinde Kanada, Küba, Ekvador, Mısır, Almanya, Honduras, Endonezya, İran, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Tayland, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de devreye alınmış oldu. Böylece Twitter’ın bu yeni uygulamasının geçerli olacağı ülke sayısı da 21’e ulaştı.

Uygulama kapsamında Türkiye'de ilk planda “Türkiye devlet görevlisi” ifadesi eklenen Twitter hesapları şunlar oldu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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