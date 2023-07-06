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U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 5 şampiyonlukla en başarılı takımlarından biri olan İspanya, 1984'den bu yana kupaya hasret kalan İngiltere'yle final maçında kozlarını paylaşacak. İspanya şampiyonanın B Grubu'nda 2-2 berabere kaldığı Ukrayna'yı yarı finalinde 5-1'lik skorla geçmeyi başardı. İngiltere ise İsrail'i 3-0 yenerek adını final yazdırdı. İşte, İspanya İngiltere maçının ne zaman, hangi gün ve yayınıcı kanalına ilişkin bilgiler…