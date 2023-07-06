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        U21 Avrupa Şampiyonası'nda final zamanı! İspaya İngiltere U21 maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

        Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu. İspanya ile İngiltere Avrupa Şampiyonası'nın final etabında Gürcistan'ın Batum şehrinde karşı karşıya gelecek. Peki, İspanya İngiltere final maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? İşte detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 16:57
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        U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 5 şampiyonlukla en başarılı takımlarından biri olan İspanya, 1984'den bu yana kupaya hasret kalan İngiltere'yle final maçında kozlarını paylaşacak. İspanya şampiyonanın B Grubu'nda 2-2 berabere kaldığı Ukrayna'yı yarı finalinde 5-1'lik skorla geçmeyi başardı. İngiltere ise İsrail'i 3-0 yenerek adını final yazdırdı. İşte, İspanya İngiltere maçının ne zaman, hangi gün ve yayınıcı kanalına ilişkin bilgiler…

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        İSPANYA İNGİLTERE FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        İspanya İngiltere U21 final maçı, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Gürcistan'ın Batum kentindeki Adjarabet Arena'da oynanacak.

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        İSPANYA İNGİLTERE HANGİ KANALDA?

        İspanya İngiltere U21 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçı, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

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        İNGİLTERE İSPANYA 1984 FİNALİ

        Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 1984 finalinde, İspanya ile İngiltere karşı karşıya gelmişti. Çift maç eleme usulüne göre oynanan finalde İngiltere'de 1-0, İspanya'da 2-0 toplamda ise 3-0'lık skorla İngiltere kazanıp en son o sene kupayı kaldırmıştı. 

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        Turnuvada en çok final oynayan İspanya sekizinci finaline çıkacak, son finalini 2009 senesinde oynayan İngiltere'nin ise dördüncü finali olacak.

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