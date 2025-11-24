Uber, Getir'in yemek işini almak için uzlaştı

Reuters'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Getir Yemek'in satışı, Abu Dabi'nin 330 milyar dolarlık egemen servet fonu Mubadala'nın Türkiye'den çıkışında bir adım daha olacak ve aynı zamanda Uber Technologies'in yemek teslimat uygulaması Uber Eats'in yerel pazar payını genişletecek.

Gizli bilgileri tartışmak için kimliklerinin açıklanmamasını isteyen konuya aşina iki kişiye göre, herhangi bir nihai satın alma anlaşması kısmen Türkiye Rekabet Kurulu tarafından başlatılan incelemeye bağlı olacak.

Önerilen satış fiyatı belirsiz ve kaynaklar nihai bir anlaşmanın gerçekleşmeyebileceğini söyledi. Bir kaynak, teklifin yetkililere "nihai onay için" sunulduğunu söyledi.

Hem Uber hem de Mubadala'dan temsilciler, önerilen işlem ve düzenleyicilerle yapılan görüşmeler hakkında yorum yapmayı reddetti. Getir, konuyla ilgili soruları Mubadala'ya yönlendirdi. Rekabet Kurulu hemen yorum yapmadı.

Rekabet otoritelerine sunulan başvuru ve Uber ile Mubadala arasındaki görüşmelerdeki ilerleme henüz rapor edilmemişti. Bu ayın başlarında Bloomberg, iki tarafın potansiyel bir anlaşma için ön görüşmelere başladığını bildirdi.