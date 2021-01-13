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UBER Türkiye'ye geri dönüyor! UBER açıldı mı, ne zaman açılacak? UBER AÇIKLADI!

Kaliforniya menşeli ulaşım uygulaması UBER, Türkiye'ye geri mi dönüyor? UBER'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. 2014 Haziran ayında Türkiye'de hizmete başlayan UBER, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın açtığı dava sebebiyle 2019 yılında faaliyetlerini durdurmuştu. 24 Aralık 2020 tarihinde erişim engeli kaldırılan UBER Türkiye'ye geri mi dönüyor? UBER açıldı mı, ne zaman açılacak? UBER AÇIKLADI!

UBER Türkiye'ye geri dönüyor! UBER açıldı mı, ne zaman açılacak? UBER AÇIKLADI!

Türkiye'de 2014 Haziran ayından beri hizmet veren UBER, 2019 tarihinde önce XL araç hizmetini sonra da mahkemenin erişim engeli kararı sebebiyle taksi hizmetini durdurmuştu. UBER resmi Twitter hesabından #uberyeniden etiketiyle yapılan paylaşım, UBER Türkiye'ye geri mi dönüyor? sorusunun sorulmasına neden oldu. 24 Aralık 2020'de mahkeme UBER'in erişim engelini kaldırmıştı. Peki, UBER neden yasaklanmıştı? UBER açıldı mı, ne zaman açılacak? UBER AÇIKLADI!

UBER TÜRKİYE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Uber Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" denildi.

ERİŞİM ENGELİ 24 ARALIK 2020'DE KALDIRILDI

İstinaf mahkemesi geçen ay aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulmuştu. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber'in, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilmesinin önü açılmıştı.

Uber Global sözcüsü, erişim engelinin kaldırılmasına ilişkin karara yönelik açıklamasında “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz.” demişti.

UBER TÜRKİYE'DE NEDEN YASAKLANMIŞTI?

Uber, 2014 Haziran ayında Türkiye'de 10 şoförle UberBLACK hizmetini başlatmıştı. UBER araçlarının temiz ve konforlu oluşu, sürücünün mobil uygulama üzerinden çağırılabiliyor olması, kredi kartıyla ödeme seçeneği, ulaşım ücretinin yolculuğun başında hesaplanması gibi pek çok öne çıkan özellikle UBER kısa sürede özellikle İstanbul'da kullanıcıların ilgisini çekti.

UBER'in popülaritesi taksicilerin tepkisini çekti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Aralık 2016'da tüm illere gönderdiği talimatla Uber'e korsan taşımacılık suçundan ceza kesilmesini istedi.

Ülkede bir gündem maddesi haline gelen UBER-Sarı taksi tartışmalarının sonunda İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eylül 2017'de Uber’e dava açtı.

Uber, Eylül 2018'de e-fatura sistemine geçti.

Uber, Türkiye'de 2 bini taksi olmak üzere 8 binden fazla aktif sürücü ve 4 milyon kullanıcıya ulaştı.

Uber, İstanbul'daki XL faaliyetlerini 31 Mayıs 2019 itibarıyla durdurdu.

Uber'e kayıtlı taksi sürücüsü 4 bini geçti. Uber, talebin artmasıyla ticari taksilerden Haziran 2019 itibarıyla %5 komisyon almaya başladı.

16 Ekim 2019 tarihinde İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına, mobil uygulamasına ve internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi.

24 Aralık 2020 tarihinde,mahkeme, Uber uygulamasına erişim engeli kararını kaldırdı.

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