Müslümanlar için büyük bir önem arz eden Ramazan ayı ve üç aylar başlangıç tarihi merak konusu oldu. Faziletli sayılan üç aylarda ibadetler artırılır ve günahlar içi af dilenir. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihi...