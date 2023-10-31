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Yılın son iki ayına girmemize ramak kala dini günler ile ile ilgili aramalar da artmış durumda. Söz konusu duruma ilişkin en çok üç ayların başlayacağı tarih merak ediliyor. İşte, 2024 yılının başlamasına kısa bir süre kala yayınlanan dini günler takvimi hakkında bilgiler...