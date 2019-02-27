Regaip kandilinde ve diğer kandillerde oruç tutmak ile ilgili Diyanet tarafından yapılmış olan birçok açıklamalar bir çok sorunun cevabını da beraberinde getirdi. Peki, üç aylarda ve kandillerde oruç tutulur mu?

Üç aylarda oruç tutulu mu, kandil gecelerinde oruç tutulur mu? sorularının yanıtı haberimizde. Sahih hadislerle bize ulaşan bilgilere göre Hz. Peygamber (s.a.v) Ramazan ayı dışından özel farz olarak oruç tutmamıştır. Her Pazartesi ve Perşembe günleri ve bazı özel vakitlerde de oruç tutardı. Şevval orucu bu özel gecelere örnektir. Peki üç aylarda ve kandil gecelerinden oruç tutulur mu? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edindiğimiz bilgilere göre bu soruların cevapları...

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

KANDİLLERDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.),“Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.