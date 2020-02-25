Üç ayların başlangıcı (2020) hangi tarihte? 2020 Regaib kandili ne zaman?

İslam aleminde çok kutsal bir öneme sahip olan üç ayların başlangıcı, Müslümanlar tarafından merak ediliyor.

Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Recep ayının girmesiyle birlikte başlayan üç ayların faziletiyle ilgili pek çok hadis bulunuyor. Peki Recep ayı, dolayısıyla üç aylar ne zaman başlayacak?

2020 YILI RECEP AYI VE ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

2020'de üç aylar 25 Şubat Salı günü yani bugün Recep ayıyla birlikte başlıyor. Üç aylarda ilk kandil olan Regaip Kandili ise Recep ayında 27 Şubat 2020 Perşembe günü idrak edilecek.