Üç ilde çiğdemler çiçek açtı

Ankara, Bolu ve Yozgat'ta baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

AA'nın haberine göre, Yozgat'ta genellikle mart ayında açan ve genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemler, doğayı renklendirmeye başladı.

Halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinen, sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntü oluşturdu.

İHA'nın haberine göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yaylalarda da çiğdem çiçek açtı. Mor, beyaz ve sarı renkleriyle doğayı süsleyen çiğdemler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğal güzellikleriyle ünlü Kızılcahamam yaylalarına akın eden vatandaşlar, çiğdemlerin oluşturduğu renk cümbüşünü yakından gözlemleme fırsatı bulurken aynı zamanda da Işık Dağı'nda göl manzarası eşliğinde doğayla iç içe vakit geçirdi.

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Arkadaşları ile doğada vakit geçirmeye geldiğini ifade eden Kıvanç Kılıçaslan, "Bir yandan kar var bir yanda çiçekler açmış çok güzel bir ortam var burada. Buraları kesinlikle tavsiye ediyorum gelsinler görsünler. Burada inanılmaz bir doğal yaşam var. Maalesef fazla kirletiyorlar etrafı, biz toplayabildiğimiz kadar topluyoruz buraları kirletmezlerse seviniriz" diye konuştu.

Arkadaşları ile kamp yapmaya gelen Pelin Tortmuş ise yoğun geçen tipinin ardından doğada vakit geçirmeyi özlediklerini söyledi. Tortmuş, "Şu an güneşli bir havadayız. Arkadaşlarımız ile kamp yapmaya geldi buraya ben ilk defa geldim ama çok beğendim. Karadeniz'i görmedim ama eminim ki Karadeniz'i aratmıyordu. Bir tarafta kar varken burada güneşte duruyor olabilmek, bu çiçeklerin arasında bulunuyor olmak beni çok mutlu etti" dedi.

Halk arasında cemrenin havaya düşmesiyle çiçek açtığına inanılan çiğdemler, Kızılcahamam'ın İğceler, Hıdırlar ve Kasımlar yaylalarını renklendirdi. Baharın gelişini müjdeleyen bu çiçekler, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Çiğdemlerin çiçek açtığı bir başka yer ise Bolu'nun Mudurnu ilçesi oldu. İlçenin dağ yamaçlarında renk cümbüşü yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak kabul edilen çiğdem çiçekleri, toprak üstünde boy göstermeye başladı.