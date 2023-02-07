ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Somer, Türkan’ın Sevilay’la ilgili gerçeği bilerek sakladığını düşünerek, öfkeyle telafisi olmayan sözler söyler. Türkan, kendisini savunmaya çalışsa da Somer için büyük hayal kırıklığı yaşanır. İkili arasında güven bağları tamamen kopma noktasına gelir. Nesrin, Mustafa ve Sevilay’la yüzleşmek için evlerine gider. O sırada Türkan'la karşılaşınca Nesrin'in tepkisi sert olur. Türkan, annesinin sözlerine karşı kendisini savunmak istese de Nesrin dinlemez. Türkan, Sevilay'la ortaklığını devam ettirdiği için herkesten darbe alır.

Rüçhan, son olanları konuşmak için Nesrin’e gider. Somer'in Sevilay'ın Mustafa'nın annesi olduğunu öğrendiğini Nesrin'e söyleyen Rüçhan, Türkan'ı kötülemekten de geri kalmaz. Ancak Mesut sayesindeki bir gelişmeyle, Rüçhan ve Nesrin’in ilişkisi sürprizlere gebe kalır. Rüçhan ve Nesrin, rolleri değiştirince olanlar olur.

Türkan içinde bulunduğu karanlıktan çıkmak için çok güzel bir sebebe tutunmuşken, Somer’in yanlış zaman ve yerde oluşuyla, Türkan’ın tüm umutları yerle bir olur. Türkan'ı Rüçhan'a karşı söylediği ağır sözleri duyan Somer, annesinin ağladığını görünce Türkan'a resti çeker. Türkan, hamile olduğunu söylemek isterken bambaşka bir durumla karşı karşıya kalır.