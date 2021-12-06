Kartal ile Bahar'ın düğününde neler olacak? 0:00 / 0:00

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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş bu akşam heyecan dolu 6. bölümüyle ekrana gelecek. İrfan'ın mesajıyla yıkılan Kartal, Efe'nin desteğiyle zar zor düğüne gelir. Düğününde dosta düşmana yıkılmadığını kanıtlamaya çalışırken, bir yandan da içi içini yemektedir. Efe, Kartal'ı toparladığını sanırken, düğünde Leyla'dan aldığı darbeyle kendisi dağılır.

Kardeşi dediği İrfan'ın ortak yaralarını deşmesiyle zayıf tarafı ortaya çıkan Kartal, en ummadığı yerden bir yara daha alınca yeni bir düşman edinir. İrfan'ın ise etrafındaki çember iyice daralmaktadır. Üstünü kapadığını sandığı bir cinayetin karşısına çıkmasıyla, İrfan en mahrem sırrını açığa çıkarmak zorunda kalır.

"Üç Kuruş", yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Üç Kuruş'un 6. Bölüm Tanıtımları;



