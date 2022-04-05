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Haberler Televizyon Üç Kuruş son bölüm tek parça izle! 4 Nisan 2022 Üç Kuruş 21. yeni bölüm full izle! Üç Kuruş son bölüm izle
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Üç Kuruş son bölüm tek parça izle! 4 Nisan Üç Kuruş 21. yeni bölüm izle full izle

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora’nın başrollerini paylaştığı Üç Kuruş son bölüm tek parça olarak internete yüklendi. 4 Nisan Pazartesi akşamı SHOW TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinin 21. yeni bölümünü izlemek isteyen dizi severler Üç Kuruş son bölüm izleme linkini araştırıyor. İşte, detaylar…

Üç Kuruş son bölüm tek parça izle! 4 Nisan 2022 Üç Kuruş 21. yeni bölüm full izle! Üç Kuruş son bölüm izle

SHOW TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Üç Kuruş son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. 4 Nisan tarihinde Üç Kuruş dizininin 21. yeni bölümü yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Necip Memili ve Ercan Kesal gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Üç Kuruş son bölümü tek parça olarak SHOW TV internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte, Üç Kuruş son bölüm izleme sayfası ve özeti…

ÜÇ KURUŞ 21. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baybars’ın en gaddar hamlesi Kılıç, oyuna dahil olduğu gibi geçtiği yerlerde büyük yıkım bırakır. Kılıç’ın vahşeti Şahin’in gözünü korkutur. Şahin, Kılıç’ı saf dışı bırakmak için Neriman’la bir plan yapar. Kartal ve Efe düğün hazırlıklarıyla meşgulken Şahin’in oyunu Kartal ve Çetin’i karşı karşıya getirir. Kılıç’ın döndüğünü anlayan Çetin abisinin karşısına çıkar. İkili arasında yaşanan sert yüzleşme sonucunda Çetin, Kılıç’tan kurtulmak için Kartal ve Efe’ye hiç beklemedikleri bir teklifte bulunur.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI

  • Uraz Kaygılaroğlu – Kartal
  • Ekin Koç – Efe
  • Diren Polatoğlulları – İrfan
  • Nesrin Cavadzade – Bahar
  • Aslıhan Malbora – Leyla
  • Nursel Köse – Neriman
  • Civan Canova – Oktay
  • Ercan Kesal – Halit
  • Mustafa Kırantepe – Ruşen
  • Uğur Yıldıran – Şesu
  • Umutcan Ütebay – Şahin
  • Damla Akar – Halide
  • Melissa Yıldırımer – Nesrin
  • Aytaç Uşun – Batuhan
  • Süreyya Kilimci – Semiha
  • Cenk Kangöz – Mesut
  • Alişan Uğur – Konyalı
  • Burak Altay – Bülent
  • Muttalip Müjdeci – Sahir
  • Asena Girişken – Perihan
  • Tuğçe Yolcu – Hazal
  • Aylin Engör – Neşe
  • Volkan Kıran - Kamil

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