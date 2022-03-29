'Üç Kuruş'ta tüm kartlar yeniden dağıtılıyor 0:00 / 0:00

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'Üç Kuruş'un dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Baybars, kendisine ihanet ettiğini düşündüğü Azade'nin ölüm emrini verdi. 'Azade' karakterine hayat veren sevilen oyuncu Sezin Akbaşoğulları diziye veda etti. Baybars'ın emriyle Azade'yi öldüren Şahin ise işlerin başına geçecek tek adam kalmanın sevincini yaşıyordu ancak finalde Baybars'la buluşmaya gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Baybars'ın büyük oğlu Kılıç karşısına çıktı. Peki Kılıç'ın oyuna dahil olmasıyla neler değişecekti?



SOSYAL MEDYA #ZAMANYOK DEDİ

'Üç Kuruş', 20. bölümüyle TOTAL'de 4.87 izlenme oranı (reyting), 12.00 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.29 izlenme oranı (reyting), 10.09 izlenme payı (share), AB'de 3.03 izlenme oranı (reyting), 8.07 izlenme payı (share) elde etti. Bölüm etiketi #zamanyok Twitter Türkiye'de 2 saat 35 dakika boyunca, #ÜçKuruş etiketi ise 3 saat 30 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

KARTAL VE AİLESİNİN OLDUĞU EVE SİLAHLI SALDIRI YAPILDI

Oğluna ve Bahar'a kavuşan Kartal, ailesiyle birlikte Çetin'in güvenli evine gitti. Herkesin evde olduğu sırada gerçekleşen saldırı korku dolu anlar yaşattı. Baybars, Azade'ye Korkmaz'ın katilinin işini bitirmesi için emir verdi. Azade, Kartal'ı öldürmek için saldırı düzenlerken evde Çetin'in de olduğunu görünce tüm adamlarını geri çekip oradan uzaklaştı. Ateş'i ve Bahar'ı kaybetme korkusuyla deliren Kartal ise intikam almak için harekete geçti.

SUNA SELEN, 'SALİHA' KARAKTERİ İLE ÜÇ KURUŞ'TA

Yaşanan saldırıdan sonra Kartal'ın Korkmaz'ı öldürdüğünü duyan Bahar, Ateş'in güvenliği için gitmeye karar verdi ancak Kartal'ın bu sefer ailesini bırakmaya niyeti yoktu. Bahar ile Ateş'i kimsenin onları bulamayacağı bir yere götürmek isteyen Kartal, yıllardır görmediği babaannesi Saliha'nın kapısını çaldı. Kartal'ın babaannesi Saliha rolüyle diziye dahil olan usta oyuncu Suna Selen farklı karakteriyle diziye renk kattı.

AZADE, BAYBARS'IN SALDIRISINA UĞRADI

Şahin, Korkmaz'ın silahlarını Azade'nin deposuna koyarak tuzak kurarken Çetin ise Kartal'a saldırıyı yapanın Azade olduğunu söyledi. Kartal, Azade'nin peşine düşerken Çetin, Kartal'dan ona dokunmamasını rica ederek şaşırtan bir istekte bulundu. Azade, Şahin'i alıkoyarak ondan hesap sormak istedi ancak daha buna fırsatı olmadan Baybars'ın saldırısına uğrayarak yaralandı. Azade'yi yaralı halde bulan Kartal, onu Çetin'e getirdi. Yaralı halde kurtulan Azade, Çetin ve Kartal'a Şahin konusunda yardım edeceğini söylerken onlara Şahin'in yapacaklarından ve Baybars'ın silah sevkiyatından bahsetti.

EFE, LEYLA'YA EVLENME TEKLİF ETTİ

Uğradıkları saldırıdan sonra Leyla için endişelenen Efe, sevdiği kadını korumak için onu nezarethaneye aldırdı. Kendisi de Bülent'le kavga edip nezarethaneye düşünce ikili bir araya geldi. Efe, Leyla'yı geri istese de Leyla'nın ona güvenmiyordu. Artık vakit kaybetmek istemeyen Efe, her şeyi göze alıp Leyla'ya evlenme teklif etti. Evlenmeyi kabul eden Leyla büyük bir mutluluk yaşarken iki aşık yeniden bir araya geldi.

KARTAL, EFE VE ÇETİN'E TUZAK

Çetin, Kartal ve Efe, Baybars'ın sevkiyatına baskın düzenlemeye karar verdi ancak onları orada bir tuzak bekliyordu. Kurulan tuzaktan haberdar olan Neriman, Kartal ve Çetin'i arayarak uyardı. Kartal, Efe ve Çetin; Şesu, Ruşen, Mesut ve adamlarının gelmesiyle köşeye sıkıştıkları depodan kurtulmayı başardılar.

YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE!

'Üç Kuruş'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Kılıç'ın Baybars'la konuştuğu sahnede Şahin'e olan bakışları ve Kartal hakkında söyledikleri dikkat çekiyor. Kılıç'ın tehditkar sözleri karaktere dair ilk ipuçlarını izleyiciye verirken Kartal'la Baybars arasındaki mücadelede dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oluyor.

'Üç Kuruş'un 21. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!