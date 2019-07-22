Türkiye ekonomisinin yaşadığı kriz süreci, havayolu taşımacılığını da etkiledi. Havacılık sektörü; dolar kurunun ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, enflasyon, işçilik ve diğer maliyetlerindeki artış üzerine soluğu Ankara’da aldı. Şirketler, Ulaştırma Bakanlığı ile görüştü. Maliyet artışlarının bir bölümünü bilet fiyatına yansıtmanın kaçınılmaz olduğu görüşünü dile getirdi.

Havayolu şirketleri, başta akaryakıt olmak üzere artan maliyetlerine işaret ederek, ekonomi sınıfı biletlerde halen 352 TL olarak uygulanan “tavan fiyat”ın yukarı çekilmesini talep etti. Aynı kategoriye giren biletlerin bir bölümünde de satış fiyatının serbest bırakılmasını, böylece şirketlerin bilet pazarlama ve gelir yaratma marjının genişletilmesini gündeme getirdi.

Şirketler, bir yandan Ankara’da görüşme yaparken, diğer yandan da operasyonel maliyetlerini kısmak için düğmeye bastı. Bazı hatlarda uçuş sayılarını azalttı. Böylece, özellikle yolcu sayısının düşük ya da uçuştan sağlanan gelirin giderleri karşılamadığı hatlarda frene basıldı.

Peki, Ulaştırma Bakanlığı uçak bilet fiyatlarıyla ilgili olarak ne yapacak? Ulaştırma Bakanlığı, bu yönde gelen talepleri şimdilik “not” ediyor, diğer bir deyişle tek tek talepleri alıyor. Ancak bu aşamada tavan fiyatta değişiklik yönünde bir eğilim görünmüyor. Yaz sezonunun ardından makroekonomik göstergeler de dikkate alınarak, genel bir fiyatlama politikasının takip edilebileceği belirtiliyor.