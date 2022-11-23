Uçak modu nedir ve ne işe yarar?

Bazı uygulamalar, uçak modunda hiçbir internet ağı olmadan da çalışır. Özel olarak geliştirilen bu uygulamalar sayesinde özellikle uçuş sırasında sanki internete bağlıymışsınız gibi uygulamaları kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bununla beraber, telefonunuzu hızlı şarj etmek istediğiniz zaman telefonu uçak moduna alabilirsiniz. Bu şekilde batarya çok daha hızlı dolacaktır.