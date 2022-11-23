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Uçak modu nedir ve ne işe yarar?

Uçak modu, her telefonda olan ve oldukça kullanışlı olan bir özellik. Genelde bu mod, uçuş sırasında kullanılıyor ancak günlük hayatta da sağladığı avantajlar var. Uçak moduna alınan bir telefon internet ağına bağlanabildiği gibi telefon bataryasının da daha hızlı şarj olmasını sağlıyor.

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  • Uçak modu ne işe yarar, uçuş sırasında neden kullanılır, kullanmazsak ne olur?

    Uçak modu, her telefonda olan bir özellik. En başta uçuş sırasında kullanılsa da aslında günlük hayatta başka kullanım şekilleri de var. Peki, uçuş modu nedir, ne işe yarar? İşte, detaylar...
  • Uçak modu ne işe yarar, uçuş sırasında neden kullanılır, kullanmazsak ne olur?

    UÇAK MODU NE İŞE YARAR?

    Airplane Mode adı verilen uçuş modu günümüzde tüm akıllı telefonlarda bulunur. Uçak modu uçak yolculuklarında telefonu kapatmaya gerek kalmadan bağlantıları kesmek için kullanılır. Telefonunuzu uçak moduna aldığınızda telefon şebekesi bağlantısı, wifi, mobil veri, bluetooth gibi özellikler kapanmış olur.
  • Uçak modu ne işe yarar, uçuş sırasında neden kullanılır, kullanmazsak ne olur?

    Ancak, telefonunuzun uçak modunda olması wi-fiye bağlanamayacağınız anlamına gelmez. Kişi, hattı dahilindeki interneti kullanamasa da wifi ağı ile internete bağlanabilir. Uçak modu, bazen sadece bunun için bile kullanılabiliyor. Rahatsız edilmek istemeyen kişiler, internette gezinirken, diğer kullanıcılar onu çevrim dışı olarak algılıyor.
  • Uçak modu ne işe yarar, uçuş sırasında neden kullanılır, kullanmazsak ne olur?

    Bazı uygulamalar, uçak modunda hiçbir internet ağı olmadan da çalışır. Özel olarak geliştirilen bu uygulamalar sayesinde özellikle uçuş sırasında sanki internete bağlıymışsınız gibi uygulamaları kullanmaya devam edebilirsiniz.

    Bununla beraber, telefonunuzu hızlı şarj etmek istediğiniz zaman telefonu uçak moduna alabilirsiniz. Bu şekilde batarya çok daha hızlı dolacaktır.
  • Uçak modu ne işe yarar, uçuş sırasında neden kullanılır, kullanmazsak ne olur?

    UÇUŞ SIRASINDA UÇAK MODU NEDEN KULLANILIR?

    Cep telefonlarında bulunan frekans ve emisyon kaynakları, baz istasyonlarından uzaklaştıkça sinyal gücünü artırır. Bu durum da uçakta bulunan bazı cihazlara etki ederek elektromanyetik uyumsuzluk (EMU) durumu yaratabilir.
  • Uçak modu ne işe yarar, uçuş sırasında neden kullanılır, kullanmazsak ne olur?

    Telefonun normal konumdayken radyo frekanslarda yayın yapan tüm kanalların açık bulunması uçağın çeşitli alıcı ve algılayıcı devrelerine parazit yapabilir. Aynı zamanda tüm bu bağlantılar uçağın elektronik sistemlerine ve kule ile iletişimlerine de parazit oluşturabilir. 

    Kısacası uçak modu; uçak modu, uçakta yer alan tüm yolcuların güvenliği için kullanılır.

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