Haberler Yaşam Uçak pencereleri neden yuvarlaktır? İşte yuvarlak olmasının nedeni

Uçak pencereleri neden yuvarlaktır? İşte yuvarlak olmasının nedeni Uçak pencereleri, uçağın güvenliğini ve performansını artırmak için tasarlanmıştır. Günümüzde yuvarlak olan bu pencereler geçmişte farklı şekillerde kullanılıyordu. Peki uçak pencereleri ilerleyen yıllarda neden yuvarlak olarak tasarlanmaya başladı? Habertürk Giriş: 12.11.2023 - 15:34 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:34 facebook

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Uçaklar ilk icat edildiğinde pencereleri yoktu. Wright Kardeşler'in herhangi bir fotoğrafına baktığınızda uçaklarda pencere bulunmadığını fark edersiniz. Ana hedef uçakların motoruydu. Ancak teknolojinin gelişmesiyle beraber daha uzun mesafeler kat edebilen uçaklar daha hızlı uçmaya başlayınca, yolcu güvenliği ve basıncı kontrol edebilmek için kabinlere ihtiyaç duyuldu. İlk basınçlı uçaklar 1940 yılında inşa edilmeye başladı.

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KARE PENCERELER NEDENİYLE KAZALAR OLUŞTU Ancak ilk icat edilen uçakların günümüzdeki uçaklarla kıyasla ayrıt edici özelliği kare pencereleriydi. 1954 yılında 56 yolcu ve mürettebatın ölümüne yol iki ölümcül kaza meydana geldi. Uçaklar havada parçalandı. Sorunun ana nedeni ise kare pencerelerdi.