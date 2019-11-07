Büyük kentlerde trafik sıkışıklığına çözüm olarak ortaya çıkan yeni mobilite çözümleri, ilk olarak araç paylaşım uygulamaları ile hayatımıza girdi.

Uber, Lyft, BlaBla Cars gibi şirketler geleneksel ulaşım yöntemlerine alternatif olarak 10 yıldır kullanılıyor.

Son yıllarda ise, elektrikli scooterlar kalabalık caddelerde ve kısa mesafelerde rağbet görüyor. Otomotiv sektöründe gelişen otonom teknolojileri ise, mobilite çözümleri konusunda da yeni kapıların açılacağına işaret ediyor.

ise Bunların başında ise 'uçan taksiler' geliyor. Son bir kaç yıldır irili ufaklı bir çok girişim ve dünya devi şirket, henüz regülasyonların oturmadığı sektörde öne çıkmak için gece gündüz çalışıyor.

100 MİLYON DOLARLIK HALKA ARZ HEDEFLİYOR

Bunlardan Çin merkezli hava mobilite çözümleri geliştiren EHang isimli bir girişim ise, Nasdaq'ta halka arz edilmeye hazırlanıyor.

Şirketin doldurduğu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) belgelerine göre, halka arzın büyüklüğünün 100 milyon doları bulması bekleniyor.

EHang'in 2 koltuklu ve dikey iniş-kalkış yapabilen VTOL isimli aracının, yakın bir zaman içinde 13 milyon nüfuslu Guangzhou'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

Öte yandan, şirketin lojistik ve kargo alanlarında da VTOL ile çözüm sunmaya başlaması öngörülüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, binlerce adetlik bir VTOL filosunun kurulmasının amaçlandığı ve bu araçlar ile trafik yoğunluğu olan kentlerde gidilecek mesafenin yüzde 60 oranında daha kısa sürede alınmasının hedeflendiği kaydedildi.

BUGÜNE KADAR 42 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

2014 yılında kurulan EHang'in bugüne kadar aralarında GP Capital, GGV Capital, ZhenFund, Lebox Capital, OFC ve PreAngel gibi yatırımcıların olduğu kuruluşlardan 42 milyon dolar finansman sağladığı belirtiliyor.

EHang'in rakibi olan Lilium, Airbus, Boeing, Uber Air, Vertical Aerospace ve Volocopter gibi 20 kadar şirketin önündeki en büyük engel ise, bu araçlar için gerekli yasal düzenlemelerin henüz yapılmamış olması olarak karşımıza çıkıyor.

Tamamı elektrikle çalışan ve bazıları otonom özelliğe sahip olan uçan taksilerin güvenirliliği ise dünya çapındaki yetkililerin endişelerinin temelini oluşturuyor.

Ayrıca, bu araçların trafiğini düzenlemek üzere hangi kurumlara yetki verileceği de şimdilik netlik kazanmış değil.

Araştırmalar, önümüzdeki 5 yıl içinde, izin verilmesi halinde, 3 bin uçan taksinin yolcu taşımaya başlayabileceğini ortaya koyuyor. Bu sayının 2030 yılına kadar ise 12 bin adedi bulabileceği aktarılıyor.

Nexa Advisors'un araştırmasına göre, dünyada 74 şehirde kendine yer bulması beklenen hava mobilite çözümlerinin, 2040 yılına kadar 318 milyar dolarlık bir pazar haline gelebileceği öngörülüyor.

YERLİSİ DE ÜRETİLİYOR

Uçan taksilerin güvenlik gerekçeleri ile kentlerdeki su yollarını güzergah olarak kullanması tartışılırken, bu araçların otomobil sahipliği ve trafik sıkışıklığı gibi konuları ise nasıl etkileyeceğini bugünden kestirmek zor.

Son olarak, yerli otomobilin geliştirildiği şu günlerde, yerli uçan araba üzerine de çalışmaların devam ettiği belirtelim. Baykar tarafından prototip geliştirme aşamasında olan araca 'Cezeri' isminin verildiği açıklanmıştı.