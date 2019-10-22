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HaberlerOtomobil

Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı

Alman teknoloji şirketi Lilium'un geliştirdiği elektrikli uçan taksi, test uçuşunun ilk aşamasını tamamladı. Yapılan açıklamada, dikey olarak iniş ve kalkış yapabildiği belirtilen aracın, saatte 100 kilometre hızı aştığı kaydedildi. Lilium'un uçan taksisinin 2025 yılında hizmete sunulması planlanıyor

Lilium

Almanya Münih merkezli uçan taksi girişimi Lilium, geliştirdiği dikey iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksinin test uçuşunun ilk aşamasını tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, beş kişi kapasiteli uçan taksinin test uçuşunun ilk aşamasını saatte 100 km’den fazla hıza ulaşarak tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, Alman şirketin geliştirmekte olduğu uçan taksiyi 2025’te büyük şehirlerde hizmete almayı planladığı belirtildi ve uçuşların başarıyla gerçekleştirilmesinin üretim kapasitesinin artırılmasını teşvik ettiği ifade edildi.

MENZİLİ 300 KİLOMETRE

Açıklamada, 350 çalışanı olan Lilium’un, Münih yakınlarında ikinci fabrikasını kurarak 2025’e kadar 500 yeni istihdam oluşturacağı da kaydedildi.

Söz konusu uçan taksinin kanatlarında 36 adet elektrikli motor bulunuyor.

Uçan taksi, tam uçuşa hazır olduğunda 300 km menzile sahip olacak ve saatte 300 km hıza ulaşabilecek.

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