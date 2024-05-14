Üçlü Pürüz filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Üçlü Pürüz filminin konusu nedir?
Üçlü Pürüz filmi, sinema perdesinin ardından televizyonda ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Vedat Uyar'ın oturduğu film Astigmat Yazı Grubu tarafından kaleme alınmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Üçlü Pürüz filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Üçlü Pürüz filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
2023 yılında vizyona giren Üçlü Pürüz filmi 14 Mayıs akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran'ın paylaştığı Üçlü Pürüz filmi komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Üçlü Pürüz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Üçlü Pürüz filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Fatih ve Eda, ailelerinden habersiz evlenmişlerdir. Arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memurluğu yapmasını ve Adana'da ailelerinin karşısında nikahlarını kıymalarını isterler. Adana'ya yaptıkları yolculukta nikah şahidi olarak yanlarında Haktan ve Utku da gelir. Fakat yolculukları sırasında başlarına gelen talihsizlikler düğüne yetişmelerini zorlaştırır.
ÜÇLÜ PÜRÜZ OYUNCULARI KİMLER?
Okan Cabalar,
Emrah Kaman,
Korhan Herduran,
Müfit Kayacan,
Nilgün Kasapbaşoğlu
Özgür Can Çoban,
Ecenaz Üçer
Hakan Altıner
Selim Erdoğan
Deniz Gündoğdu
Bora Karakul