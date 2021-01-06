Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 14.60 oranında arttığını açıkladı. 2021 yılında elde edilecek gelirlere uygulanacak vergi dilimleri yüzde 9.09 oranında arttı. Yüzde 15 oranının uygulandığı ilk gelir dilimi 22 bin liradan 24 bin liraya çıkartıldı. Asgari ücrette ise yüzde 21.56 oranında artış gerçekleştirildi. Gelir vergisi dilimindeki artışın enflasyon ve asgari ücretteki artışın altında kalması, düşük ücretlilerin daha yüksek vergi ödeyeceği anlamına geliyor.

Yüzde 15 vergi oranının uygulandığı ilk gelir vergisi dilimi 2002 yılında brüt asgari ücretin 15 katı, 2003 yılında ise 16 katı düzeyindeydi. Bu oran 2021’de son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu yıl ilk gelir vergisi dilimi asgari ücretin 6.71 katı düzeyinde bulunuyor.

Eşi çalışmayan üç çocuklu kişiler için ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmının tümüyle vergi dışı kalabilmesi için ilk vergi diliminin 2021 yılında 37 bin 320 lira olması gerekiyordu. Bu da ilk vergi diliminin asgari ücretin 10.5 katı anlamına geliyor.

İlk vergi dilimi asgari ücretin 6.7 katına geriledi 2002 15.14 2012 10.63 2003 16.34 2013 10.47 2004 13.51 2014 9.70 2005 13.52 2015 9.43 2006 13.18 2016 7.65 2007 12.82 2017 7.31 2008 12.21 2018 7.29 2009 12.55 2019 7.04 2010 11.58 2020 7.48 2011 11.23 2021 6.71

ASGARİ ÜCRETLİLERİN GELİR VERGİSİ DİLİMİ AĞUSTOSTA YÜKSELECEK

İlk vergi dilimi en son 2013 yılında asgari ücretin 10.47 katı düzeyinde bulunuyordu. O tarihten beri gerilediği için asgari ücretliler yılın ilerleyen aylarında gelir vergisi dilimine giriyorlar. İlk başta sadece aralık ayında yüzde 20 oranının uygulandığı ikinci vergi dilimine girilirken, bu tarih giderek öne gelmeye başladı. Son yıllarda ağustos ayına kadar yüzde 15 vergi ödenirken, eylül ayından itibaren yüzde 20 gelir vergisi dilimine giriliyordu.

İlk defa bu yıl asgari ücretliler ağustos ayında yüzde 20’lik gelir vergisi dilimine girecekler. Ağustos ayından itibaren daha yüksek vergi ödeyecekler.

TÜM ÜCRETLİLER ETKİLENECEK

Gelir vergisi dilimindeki artışın düşük kalması sadece asgari ücretlileri değil, ücretli olarak çalışan tüm işçi ve memurları etkileyecek. Yüzde 15’lik gelir vergisi diliminden yüzde 20’lik dilime daha kısa sürede geçecekleri için daha yüksek vergi ödeyecekler.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN AYLIK NET ÜCRETİ NE OLACAK?

2021 yılı için 2 bin 825.90 TL olarak belirlenen net asgari ücretin 268.31 TL’si asgari geçim indiriminden (AGİ) oluşuyor. Önceki yıllarda gelir vergisi dilimindeki artış dolayısıyla ilerleyen aylarda işçinin eline geçen ücret, ocak ayında ilan edilen net asgari ücretin altına düşüyordu.

2016 yılında yapılan değişiklikle bunun önüne geçildi. Vergi dilimindeki artıştan dolayı ücretin ocak ayında ilan edilen net asgari ücretin altına düşmesi önlendi. Bir anlamda alt sınır uygulaması başlatıldı. Ancak, bu durum asgari ücretlilerin eline geçen net ücretin düşmesini önlemiyor.

Örneğin, eşi çalışmayan üç çocuklu bir asgari ücretli ocak ayında 3 bin 13.72 TL net ücret alacak. Temmuz ayına kadar aynı tutarda devam eden net ücret ağustos ayında 2 bin 997.36 TL’ye, eylül ayında ise 2 bin 861.68 TL’ye düşecek ve yıl sonuna kadar böyle devam edecek. Vergi dilimindeki artış dolayısıyla aylık net ücreti 152 lira azalacak.

Eşi çalışmayan 2 çocuklu bir asgari ücretli ocak ayından temmuza kadar 2 bin 960.06 TL net ücret alacak. Bu kişinin net ücreti ağustos ayında 2 bin 943.70 TL’ye düşecek. Eylül ayından sonra net ücretin 2 bin 808 liraya düşmesi gerekiyordu. 2016 yılında ocak ayındaki net asgari ücret alt limit olarak belirlendiği için eşi çalışmayan 2 çocuklu kişinin eline geçen net ücret, eylül ayından itibaren 2 bin 825.90 TL olacak.

Eşi çalışmayan çocuksuz bir asgari ücretli ise temmuz ayına kadar 2 bin 879.57 TL ücret alırken, net ücreti ağustosta 2 bin 863.21 TL’ye, eylülden itibaren de 2 bin 825.90 TL’ye düşecek.

Asgari ücretlinin AGİ dahil ele geçen net ücreti ay ay ne olacak? Ocak-Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Bekar 2.825,90 2.825,90 2.825,90 2.825,90 2.825,90 2.825,90 Evli eşi çalışmayan 2.879,57 2.863,21 2.825,90 2.825,90 2.825,90 2.825,90 Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2.919,81 2.903,45 2.825,90 2.825,90 2.825,90 2.825,90 Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2.960,06 2.943,70 2.825,90 2.825,90 2.825,90 2.825,90 Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 3.013,72 2.997,36 2.861,68 2.861,68 2.861,68 2.861,68 Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 3.013,72 2.997,36 2.861,68 2.861,68 2.861,68 2.861,68 Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3.013,72 2.997,36 2.861,68 2.861,68 2.861,68 2.861,68 Evli eşi çalışan 2.825,90 2.825,90 2.825,90 2.825,90 2.825,90 2.825,90 Evli eşi çalışan 1 çocuklu 2.866,15 2.849,79 2.825,90 2.825,90 2.825,90 2.825,90 Evli eşi çalışan 2 çocuklu 2.906,40 2.890,04 2.825,90 2.825,90 2.825,90 2.825,90 Evli eşi çalışan 3 çocuklu 2.960,06 2.943.70 2.825,90 2.825,90 2.825,90 2.825,90 Evli eşi çalışan 4 çocuklu 2.986,89 2.970,53 2.834,85 2.834,85 2.834,85 2.834,85 Evli eşi çalışan 5 çocuklu 3.013.72 2.997,36 2.861,68 2.861,68 2.861,68 2.861,68

BRÜT ÜCRETLE ÇALIŞANLAR HANGİ AYDA YÜKSEK VERGİ DİLİMİNE GİRECEK?

Asgari ücretin üzerinde geliri olan işçi ve memurlar da bu yıl daha erken yüzde 20’lik vergi dilimine girecekler ve daha yüksek vergi ödeyecekler.

Örneğin eşi çalışmayan iki çocuğu olan 5 bin lira ücretle çalışan bir işçi, ocak ayında net 3 bin 977.02 TL ücret alacak. Ancak bu kişinin eline geçen net ücret haziran ayında 3 bin 902 liraya, temmuz ayında 3 bin 764 liraya düşecek.