Üçüncü cemre düştü mü? 2024 son cemre toprağa ne zaman düşecek?
Baharın habercisi olarak kabul edilen cemreler havaya, suya ve son olarak da toprağa düşüyor. İlk iki cemre düştü. Şimdi sırada üçüncü cemrenin toprağa düşmesi var. Uzun kışın ardından doğanın yeniden uyanışını sembolize eden cemreler 7'şer gün arayla düşüyor. Peki, üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte, üçüncü cemrenin toprağa düşme tarihi...
Baharın gelişinin en büyük sembolü olan cemrelerin ilki Şubat'ta havaya düşmüştü. İkinci cemrenin de suya düşmesiyle beraber gözler toprağa düşecek üçüncü cemreye çevrildi. Peki, bahar bayramı Nevruzun da habercisi olan üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte, detaylar...
2024 CEMRE TARİHLERİ
1. cemre 19-20 Şubat'ta havaya, 2. cemre 26-27 Şubat'ta suya düştü.
Sıradaki cemre olan 3. cemrenin toprağa düşüşü ise 5-6 Mart'ta bekleniyor. Üçüncü cemrenin toprağa düşüşüyle beraber sıcaklıkların iyice artacağı ve baharın başlayacağına inanılıyor.
CEMRE OLAYININ ANLAMI NEDİR
Cemre düşmesi, geleneksel Türk inançlarında önemli bir yer tutan ve doğa olaylarına bağlı olarak kabul edilen bir fenomen olarak bilinir. Kelime anlamıyla "cemre", Arapça kökenli bir terim olup "sıcaklık, ateş, sıcak hava" gibi anlamlara gelir.
Cemre düşmesi, üç aşamada gerçekleşen ve baharın yaklaştığını müjdeleyen bir olaydır. Her bir cemre, sırasıyla havadan, sudan ve topraktan gelir.
Bu üç cemrenin ardışık düşüşüyle doğanın canlanacağına, kışın sona erip baharın başlayacağına inanılır.
Kökleri Türk mitolojisine kadar uzanan bu inanç, halk arasında birçok ritüel ve geleneksel uygulamayla kutlanır.
İnsanlar, cemre düşmeleriyle ilgili olarak özel dualar eder, ritüeller gerçekleştirir ve bu zamanı önemli kabul ederler. Cemre düşmesi, doğanın döngüsünü ve mevsimlerin değişimini simgeler.