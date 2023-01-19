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İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Bloomberg HT'ye konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (UEA) Fatih Birol, Mayıs ayında gerçekleşen zirvedeki söylemlerine atıfta bulunarak “Gerçekten dediğimiz gibi tarihin en büyük enerji krizi ile karşı karşıya kaldık ve hâlâ onun içindeyiz. Hâlâ ciddiyetini koruyor, ama başta Avrupa olmak üzere Rusya ile ticaret yapan ülkeler önlemlerini almaya başladılar" dedi.

Birol, "Bu ülkeler, Rusya dışındaki ülkelerden gaz ithal etmeye başladılar. Azerbaycan’dan, Norveç’ten, Amerika’dan, Katar’dan gaz ithalatı arttı. Yenilenebilir enerji payı giderek artıyor. Hiç beklenmedik bir şekilde Belçika ve Almanya kapatmak üzere olduğu nükleer santrallerin ömrünü uzattı. Bütün bu gelişmeler ve normalden sıcak havanın da etkisi ile Avrupa enerjisiz kalma riskini atlatmış oldu. Öte yandan gelecek kış daha zor geçebilir. 40 yıldan beri ilk defa geçen sene Çin’deki ithalat talebi düştü; fakat açılma ile birlikte Çin piyasalardan önemli miktarda LNG ithal edecek. Rusya’dan gaz ithalatı ise sıfıra gelecek. Bu iki sebep doğrultusunda 2023-2024 kışı hâlâ riskli bir dönem" diye konuştu.

'LNG PAZARINDA SIKIŞIKLIK VAR'

Rusya’nın depolarının yeterli olmadığını, doğalgazda zor durumda kalacağını ifade eden Birol, "LNG pazarında sıkışıklık var bu yıl daha da artacak. Bu yıl daha az LNG arz edilirken, talep daha yüksek olacak ve fiyatı artacak. OPEC Dünya ekonomisi zora girdiği zaman üretimi artırırdı,TÜRKİ ilk defa düşürdü" dedi.

Birol, Türkiye’ye dair de değerlendirmede bulunarak, "Doğalgaz açısından baktığımız zaman iki tane önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi Sakarya havzasından gelecek olan doğalgaz. İkincisi ise Türkiye’nin büyük bir doğalgaz depolama tesisi gündeme getirmesi. Bu da enerji güvenliğimiz açısından son derece önemli. Nükleer konusunda atılan adımlar bence çok isabetli" ifadelerini kullandı.