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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu maçlarının sona ermesiyle üst tura yükselen takımlar belli oldu. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'ı eleyerek çeyrek final biletini kazandı. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 10:17 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:17
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        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Belçika temsilcisini deplasmanda 3-0 yenen sarı- lacivertliler, rövanş maçında evinde 1-0 mağlup olarak skor avantajıyla çeyrek finale kalmayı başardı. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin bulunduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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        UEFA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçları çift maç usulüne göre oynanacak.

        Çift maç usulüne göre oynanacak olan Konferans Ligi kura çekimi 15 Mart Cuma (bugün) 16:00'da başlayacak.

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        UEFA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NEREDE VE HANGİ KANALDA?

        Konferans Ligi kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde olan UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

        UEFA Konferans Ligi kura çekimi Exxen ve TV 8,5 üzerinden canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmalarının sona ermesinin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte muhtemel rakipler;

        Fiorentina (İtalya)

        Viktoria Plzen (Çekya)

        Lille (Fransa)

        Aston Villa (İngiltere)

        PAOK (Yunanistan)

        Club Brugge (Belçika)

        Olympiakos (Yunanistan)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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